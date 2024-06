¡Sana y salva! La actriz y presentadora de televisión Almendra Gomelsky reveló que se encuentra bien de salud tras la caída que sufrió en televisión nacional, el pasado 5 de junio en el programa “América Hoy”.

De ese modo, la artista y exdalina de Nubeluz sorprendió a sus fanáticos al decir que se encontraba bien, incluso que no tenía señales de golpes en su cuerpo.

Mediante sus redes sociales, Gomelsky bromeó con la situación y explicó que al haberse caído se mantuvo por varios segundo en suelo, ya que tuvo un ataque de risa.

“[...] Cuando me caigo, no me suelo parar tan rápido porque me da un ataque de risa. Ahora me tuve que levantar rápido porque todo el mundo creía que me había sacado la mugre, que me había golpeado la cara”, dijo.

Tras ello, la exdalina y figura de televisión minimizó el incidente y aseguró que se encontraba bien de salud, por lo que no tendrá impedimentos para realizar su show de reencuentro “Nubeluz”, junto a Xiomi Xibille y Lily Braun.

“Me he visto las rodillas, las manos, pero nada, ningún golpe. Hoy por hoy, estoy bien. Jajaja, qué torpe, y eso que caer de mi altura no es cualquier cosa. Si ustedes sintieron un temblorcito, fui yo que me he caído”, comentó entre risas.

Cabe precisar que, Almendra se reencontrará con su excompañera de Nubeluz, para dar un show de despedida el próximo 20 de julio, en el Estadio San Marcos.

La caída que sufrió Almendra Gomelsky ocurrió el pasado 5 de junio en el programa “América Hoy”, cuando ella realizaba un juego en vivo.