Momentos de terror fueron los que vivió Almendra Gomelsky el pasado lunes 27 de julio al mediodía, cuando, mientras esperaba el cambio de luz de un semáforo ubicado entre las avenidas Angamos y República de Panamá, un sujeto la asaltó violentamente al romper una de las lunas de su vehículo para sustraerle un celular.

En una transmisión en sus redes sociales, la exintegrante de ‘Nubeluz’ contó que el ataque ocurrió mientras permanecía dentro de su vehículo y que el agresor, quien llevaba un casco, golpeó repetidamente el vidrio hasta quebrarlo.

“Hicieron como diez golpes a la ventana, que eso fue lo que me impactó más”, relató la conductora, explicando que la protección instalada en el cristal evitó que el sujeto pudiera ingresar por completo al auto.

Luego añadió: “Yo no estoy acostumbrada a los golpes, a los ruidos fuertes y menos ninguno de nosotros a que nos asalten. Nadie está preparado para eso. Nadie está preparado para la violencia”.

Asimismo, señaló que recibió la advertencia de algunos taxistas que se encontraban cerca, quienes le recomendaron no detenerse y continuar avanzando para ponerse a salvo de los atacantes.

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