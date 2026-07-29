Momentos de terror fueron los que vivió Almendra Gomelsky el pasado lunes 27 de julio al mediodía, cuando, mientras esperaba el cambio de luz de un semáforo ubicado entre las avenidas Angamos y República de Panamá, un sujeto la asaltó violentamente al romper una de las lunas de su vehículo para sustraerle un celular.
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