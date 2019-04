Alondra García Miró estuvo en el primer partido de Paolo Guerrero con el Internacional

Alondra García Miró asistió al primer partido del futbolista Paolo Guerrero con el equipo brasileño el Internacional el sábado. La modelo peruana fue captada en un palco del estadio Beira-Rio. Esta imagen revive el rumor de reconciliación con el jugador de la selección peruana.



Este sábado 6 de abril, el futbolista Paolo Guerrero jugó por el equipo brasileño Inter contra el Caxias en las semifinales del Campeonato Gaúcho. El peruano anotó el 1-0 del compromiso, mientras su expareja Alondra García Miró estaba entre la hinchada.



Alondra García Miro en el Beira-Rio. (Foto: Globoesporte)

Hasta el momento ni Alondra García Miró ni Paolo Guerrero se han pronunciado sobre su reconciliación, sin embargo, esta no seria la primera vez que la modelo viaja a Brasil a verlo desde que terminaron su relación.

Hace unos días, la modelo fue consultada por su relación con el futbolista. Al momento de responder, Alondra García Miró solo atinó a sonreír y dijo: "No voy a hablar del tema. Me cambia la cara, pero no voy a hablar de eso… (¿Crees en las cosas duraderas?) bueno, quien no cree en las cosas duraderas, claro que sí".



Incluso le preguntaron por los rumores que aseguran que ella y Paolo Guerrero estarían ultimando detalles para casarse.

"No sé de dónde sacan eso. Lo que hayan especulado son especulaciones, yo no voy a decir nada… Creo que lo importante es que estoy feliz y contenta", dijo Alondra García Miró, quien solo esbozó una tímida sonrisa mientras contestaba las preguntas.