Alondra García Miró se encuentra en un momento feliz de su vida y lo confirmó a través de sus redes sociales, donde compartió fotos y videos de su departamento propio. La modelo dio a conocer la noticia con mucha emoción.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alondra García Miró reveló que cumplió uno de sus más grandes sueños con mucha ilusión, pues pese a que reside en el extranjero, siempre quiso tener un lugar propio en Lima.

“Con muchísima ilusión quiero contarles que… ¡Me compré ‘depa’ en Lima! Feliz de tener un hogar aquí para siempre estar conectada a mi familia, mi trabajo y amigas, aunque pase tiempo fuera de Perú”, escribió Alondra.

Alondra García Miró se mostró feliz tras comprar nuevo departamento en Lima. (Foto: Instagram)

“¡Estoy muy muy feliz! ¡Ya les iré mostrando toda la evolución de la decoración!”, añadió en su publicación, la cual fue bien recibida por sus seguidores.

Por el momento, Alondra García Miró solo ha compartido fotografías que muestran su espaciosa sala, la cual tiene paredes de color verde oscuro y, por las instantáneas, se presume que tendría vista hacia un parque.

Como era de esperarse, amigos y familiares se hicieron presente en el post para celebrar junto a la popular ‘ojiverde’. Milett Figueroa, Natalie Vértiz, Mafer Neyra, Daniela Cilloniz y más saludaron a la modelo por su departamento propio.