Altaír Jarabo se casó con Fréderic Garcíaun en agosto de 2021 y la diferencias de edades entre la actriz y el exitoso empresario generó distintas reacciones entre sus fans. Recientemente, la intérprete de la telenovela “Al diablo con los guapos” hizo una aparición pública y se refirió al respecto.

Resulta que Altaír asistió al concierto de Alejandro Fernández en los jardines centrales del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Este evento musical contó con una alfombra roja y la actriz se hizo presente con su esposo, donde protagonizó un encuentro con la prensa de su país.

La celebridad mexicana, acompañada de su esposo, se animó a responder a las preguntas incómodas de la prensa y cuando fue consultada sobre los ‘haters’ que criticaron su nueva unión, ella contestó a su fiel estilo.

“Fíjate que tengo una cualidad, no escucho los (comentarios) negativos y no merece ninguna respuesta. Estoy muy contenta. Creo que es lo único que vale la pena decir”, señaló Altaír Jarabo para la prensa mexicana.

Además, Jarabo mencionó las cualidades que vio en su pareja, quien es casi 20 años mayor que ella, y por las que decidió llegar al altar.

“Esa diferencia me hace muy feliz, es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama”, explicó.

