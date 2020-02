La vida de Álvaro Morte, el actor que ganó popularidad tras darle vida a “El Profesor” en la conocida serie de Netflix “La casa de papel”, no siempre ha estado llena de éxitos.

Realizó diferentes papeles en series locales de España, pero sin lograr mayor protagonismo. Apareció en las producciones televisivas: “Puente Viejo”, “Aida”, “Hospital Central” y “Cuéntame cómo pasó”. Sin embargo, el éxito internacional le vino tras el salto de la ficción “La casa de papel” a Netflix.

En una entrevista con “ABC”, el actor reconoció que la fama no ha modificado ciertas cosas de su vida.

“Mi día a día sigue siendo igual, vivo en la misma casa… Lo que más valoro, más allá del cariño de fans de muchas partes del mundo, es que tengo sobre la mesa proyectos muy interesantes de gente con quien me apetece trabajar mucho desde hace años y que ahora quieren contar conmigo”, comentó.

Morte nació el 23 de febrero de 1975 en el sur de España, donde creció en compañía de sus padres. Hoy cumple 45 años y a propósito de su cumpleaños, te contamos algunos datos del reconocido actor que en un inicio de su vida pensó en ser ingeniero. Presta atención:

Dejó sus estudios en ingeniería

Su padre, que fue un empresario, estaba entusiasmado con la idea de que estudiara ingeniería, pero se llevó una gran desilusión cuando Álvaro le contó había decidido ir a Finlandia a estudiar teatro. “Pero… ¡¿de qué vas a comer?!”, fue la respuesta de su padre, según contó el Álvaro Morte en una entrevista con “Infobae”.

Para tranquilidad suya y la de su progenitor tras volver a su país e instalarse en Madrid, participó en distintas series locales; sin embargo, el protagónico le daba la espalda a Álvaro, una y otra vez, año tras año.

El cáncer

Mucho antes del gran éxito de la “La casa de papel”, Álvaro vivió una etapa muy difícil. A los 30 años tuvo una dura lucha contra un tumor cancerígeno en la pierna.

“Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?”, contó a la revista “Cocktail”.

Morte contó que la lucha contra esta enfermedad lo volvió un hombre más positivo. Además, confesó que desde ese momento comenzó “apreciar todo lo que le ofrece la cotidianidad. Me ha llevado a disfrutar del momento y a que no haya nada que me quite el buen humor“.

Familia

Álvaro Morte es padre de los mellizos Julieta y León. Según contó a “Infobae”, es común verlo montando bicicleta, llevando a sus hijos a la escuela y hasta participa en el chat de padres del WhatsApp. Uno de sus pasatiempos preferidos es quedarse en casa con su esposa, la estilista Blanca Clemente, quien está desinteresada de los flashes de la prensa.

Creó una compañía teatral junto a su pareja, 300 pistolas, y desde entonces no le ha sobrado ni un minuto de tiempo.

La frase

Morte ya se había hecho a la idea de solo tener papeles secundarios, incluso fue su esposa quien le dijo una frase que jamás olvidará en su vida. “Tú sabes que ya no vas a pegar un pelotazo, que eso queda reservado para los veinteañeros, y tú seguirás haciendo secundarios estupendos el resto de tu vida”. Pero solo sería una expresión más, pues la vida le deparaba una gran sorpresa a Álvaro.

Éxito tardío

En una entrevista que el actor brindó a la “ABC”, confesó antes de que llegara “La casa de papel” sentía que había conseguido todo lo importante: sus hijos, su pareja y su compañía de teatro.

Fue cuando sin querer se topó con la ficción escrita por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (Vancouver Media).

Desde un inicio tuvo claro que era un proyecto en el que quería estar. Sin embargo, confiesa que le costó casi dos meses convencer de que él tenía que ser “El Profesor”. Lo que vino después es historia conocida.

Redes sociales

En Instagram, Morte tiene más de cinco millones de seguidores con solo 337 publicaciones. En sus fotos aparece junto a sus hijas, sus compañeros de rodaje, selfies en momentos importantes y, por supuesto, detalles sobre la serie.