En un giro inesperado a su anunciada pausa musical, el cantante y compositor peruano Álvaro Rod anunció que incursiona en la cumbia como líder de la orquesta “Qué tal cumbión!”.

Por ello, el artista, quien hace unas semanas había declarado su intención de retirarse de los escenarios tras diez años de carrera para “descontaminarse” de la industria, explicó el cambio de planes en un video.

“Al inicio no iba a estar en la delantera, estaría detrás, en la producción y composición. Me convencieron, no podía perderme esta gran aventura musical”, se le escucha decir al exsalsero.

Por otro lado, esta decisión fue objeto de críticas por su expareja, la modelo Samantha Batallanos, quien acusó al artista de utilizar su reciente controversia para promocionar este nuevo proyecto musical.

“Como todos sabemos claramente fue una estrategia de marketing que él utilizó. El mitómano resultó ser él”, aseveró, para luego añadir: “Igual espero que le sirva porque no solo es hacer show, si no que realmente perdure”.

Cabe mencionar que, hace algunos meses, el artista, quien tiene registradas más de 100 canciones en APDAYC, anunció que se retiraba de la música para buscar su bienestar, desmintiendo que se trate de un fracaso.

“No me estoy retirando por crisis ni por nada. Es una decisión personal. Decido hacerlo ahora porque quiero que la gente me recuerde en lo más alto”, dijo en una entrevista con El Comercio. “Todo lo que brilla en la música no es felicidad. Hay muchas cosas detrás que la gente no ve”, sostuvo.