Alyssa Milano reveló que se realizó dos abortos: "Tomé la decisión correcta"

Alyssa Milano, una de las actrices más activas dentro de los movimientos #MeToo y #TimesUp, reveló en su podcast "Sorry Not Sorry" que se sometió a dos abortos cuando tenía 20 años.

"Sabía en ese momento que no estaba preparada para ser madre, por eso elegí el aborto… Yo elegí. Fue mi elección, y fue la elección correcta para mí", dijo la estrella de series como "¿Quién manda a quién?" ("Who's the Boss?") sobre los hechos que ocurrieron en 1993.

"No fue una elección fácil. No era algo que quería, pero era algo que necesitaba", añadió Alyssa Milano, quien actualmente es madre de Elizabeth, de 4 años, y Milo, de 7.

Milano contó que estaba enamorada en aquel entonces y que tomaba anticonceptivos para evitar su embarazo.

"Estaba enamorada por primera vez, con la pasión que uno se enamora en la juventud. Era un momento de mi vida muy lindo y poderoso, pero no estaba lista para ser madre… Tenía una carrera y un futuro prometedor", explicó haciendo referencia a su estado laboral en ese entonces.

La actriz acababa de terminar con las grabaciones de "¿Quién manda a quién?" y tenía varias propuestas para incursionar en el cine. Además, la estrella contó que al momento de quedar embarazada estaba tomando una medicación para el acné, que podía causar problemas para el futuro bebe. Todos estos factores la llevaron a tomar la decisión de abortar.

"Fue devastador. Crecí en una familia católica y de repente me encontraba en un conflicto con mi fe. Una fe que más tarde me daría cuenta que solo busca empoderar a los hombres, de darles el poder de decidir qué se puede y qué no se puede hacer", precisó.

Y pese a todos los cuidados que tuvo tras el primer aborto, Milano quedó nuevamente embarazada. "Había hecho todo lo que debía hacer para evitar un embarazo, y estaba embarazada de nuevo. Una vez más tomé la decisión correcta de realizarme un aborto", contó.

Alyssa Milano. (Foto: AFP)

Alyssa Milano defendió su accionar asegurando que no se arrepiente de haberlo hecho. "Si no fuese por eso, no tendría a mis hijos, mis hermosos, perfectos, amorosos y dulces niños que tienen una madre que estaba muy lista para tenerlos. No tendría mi carrera. No tendría la habilidad de pelear contra la opresión hacia las mujeres, ni esta plataforma para hacerlo. No tendría a mi maravilloso marido, cuyo inmenso amor por mí me sostiene en los momentos más difíciles", afirmó la actriz.

"Mi vida no tendría todas estas cosas que disfruto. Nunca hubiese sido libre para ser yo misma, y de eso se trata esta lucha: de libertad. Libertad ante la opresión. Libertad para que las mujeres tengan la capacidad de ser iguales que los hombres ante la sexualidad. Libertad para que las mujeres vivan la vida que quieren vivir, y no aquella que les impone un embarazo que no debería existir", finalizó en su mensaje.