El reconocido músico Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio Guadalupe, de 63 años, denunció este viernes la falta de responsabilidad del conductor que lo atropelló el pasado miércoles 18 de marzo en Chorrillos.

El artista, quien se desempeña como director musical del circo La Tarumba, confirmó que se encuentra estable y en reposo domiciliario, aunque bajo el cuidado de sus hijas debido al impacto emocional del suceso.

El incidente ocurrió en la intersección de las avenidas Pardo y Malecón Grau, cuando regresaba en bicicleta de dar clases en un colegio. Allí fue embestido por una camioneta Kia Sportage negra, de placa T2W-367, que habría invadido la ciclovía a toda velocidad.

“Aparece un carro a toda velocidad y me empotro en la puerta. Cuando reacciono, sentí que el agresor se acerca a mí para increparme. Me dijo que yo tenía la culpa por ir a velocidad excesiva. En ningún momento mostró empatía” , dijo el músico a Buenos Días Perú.

Chebo Ballumbrosio es director musical del circo La Tarumba (FOTO: Nancy Chappell)

Según la Sunarp, el vehículo está registrado a nombre de Lidia Justina Rojas Sánchez, pero la familia del músico indicó que el conductor sería un joven de unos 25 años con presuntos antecedentes por conducir ebrio.

En ese sentido, mediante sus redes sociales, el líder de la banda Cimarrones llevó tranquilidad a sus seguidores, indicando que se encuentra “bien cuidado” y recuperándose.

“Todo esto ocurrió muy rápido y mi familia se está encargando de los aspectos legales. Apreciaría mucho la calma de todos por mi salud mental”, escribió en Instagram.

Comunicado de Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio

Primogénito de la legendaria dinastía Ballumbrosio de El Carmen (Chincha), el artista ha dedicado más de 40 años a la difusión del zapateo y la música, siendo una figura emblemática en la cultura afroperuana.

Por su parte, familia y amigos del artista han hecho un llamado público a la Policía Nacional para agilizar las investigaciones, utilizando las cámaras de seguridad de la zona para identificar plenamente al responsable.

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