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Según Ballumbrosio, el accidente se produjo cuando retornaba en bicicleta de sus labores como docente, siendo embestido por una camioneta Kia Sportage negra, de placa T2W-367 | Foto: Instagram
Según Ballumbrosio, el accidente se produjo cuando retornaba en bicicleta de sus labores como docente, siendo embestido por una camioneta Kia Sportage negra, de placa T2W-367 | Foto: Instagram
Por Redacción EC

El reconocido músico Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio Guadalupe, de 63 años, denunció este viernes la falta de responsabilidad del conductor que lo atropelló el pasado miércoles 18 de marzo en Chorrillos.

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