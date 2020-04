Amaia Montero enfureció con Lali Espósito luego que esta revelara durante un live con el actor argentino Peter Lanzani una pelea entre la cantante española y la actriz Eugenia ‘China’ Suárez en un evento público de 2009. La incomodidad por parte de la ex vocalista de La oreja de Van Gogh llegó al punto en que la cantante argentina se vio obligada a pedir disculpas públicas por las supuestas mentiras vertidas en esa charla.

El incómodo momento comenzó en medio de una charla virtual entre Lali Espósito y Peter Lanzani. A raíz del reestreno en la televisión argentina de “Casi Ángeles”, serie que ambos protagonizaron en 2007, los actores se enlazaron vía Instagram para recordar situaciones y momentos de aquellos viejos tiempos.

En la charla, en la que repasaron anécdotas de la serie y contaron cómo pasan la cuarentena, Lali rememoró una anécdota ocurrida en un evento público: “Había tragos. En un momento, Amaia (Montero, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh) se cruzó con la China (Suárez) en un pasillo. En ese momento, ‘la China’ tenía un carácter poco controlado. Montero estaba en una, osea, en la suya. Se la cruzó y a ‘la China’ no le gustó nada que le choque el hombro. Y te acordás que se armó una que las terminamos separando. Nico Riera y el guardia separándolas. Un quilombo”, reveló la actriz y cantante provocando la risa de Lanzani quien agregó: “La China no se comía ni una”.

Ambos actores recordaron también que en ese mismo evento conocieron a Shakira, a Mika y a Robbie Williams.

Esta anécdota que pasó casi inadvertida por los seguidores de la serie en una conversación que duró un poco más de dos horas en la que se tocaron varios temas llegó a oídos de Amaia Montero y lejos de causarle gracia, genero un gran escándalo que terminó con las disculpas públicas de Lali.

“Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi Ángeles . JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo”, escribió la argentina.

Pero ahí no quedó todo. Montero, que dejó la banda española en su mayor momento de éxito para encarar una carrera solista, acudió a su cuenta de Twitter y arremetió contra la estrella argentina.

y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos @lalioficial — Amaia Montero (@AmaiaMontero) April 29, 2020









De esta manera, Montero dejaba en claro que se había quejado ante la compañía discográfica de ambas y de esa manera había conseguido la disculpas públicas de la cantante de “Laligera”. Sin embargo, también demostraba que el pedido de perdón de la argentina no la había dejado conforme.

Montero nunca explicó su versión ni explicitó si lo que le molestó fue que se dijera que estaba algo tomada o que acudió a la violencia física. Lali, en rigor, pidió disculpas pero no se desdijo. Y, como era de esperar, aquel posteo de la cantante española cosechó una catarata inaudita de respuestas de todo tipo que terminó en una serie de insultos cruzados entre los fans de una y otra. Entre tanta discusión, un usuario aportó un artículo periodístico de 2009 que generó aún más polémica: allí se asegura que la cantante española estaba pasada de tragos en una entrega de premios, que habría sido el evento al que hacía referencia Espósito.

Cuando los nombres de las dos ya eran tendencia en Twitter, Montero, de 43 años, volvió a asomarse a las redes para dedicarle a su colega otro posteo irónico y, aprovechó, además, para dar a conocer uno de sus temas de su último disco , editado en 2018, “Me equivoqué”.

Con el correr de las horas, y también ante los comentarios que la acusaban de estar “colgándose” de la fama de la joven argentina para publicitar su arte, terminó borrando esa entrada.

Frente a esta inesperada e incómoda situación, muchos de los compañeros de Lali en “Casi Ángeles” (Gimena Accardi, Nicolás Vázquez, Emilia Attias, Lanzani, María del Cerro, Rochi Igarzábal, Candela Vetrano) salieron a respaldarla.

También lo hicieron varios famosos argentinos que resaltaron el profesionalismo de la actriz y cantante y remarcaron, además, que la artista española hizo de un asunto menor un escándalo internacional. Jey Mammon, a su vez, le pidió a la China que corroborara la versión de su amiga, pero hasta ahora, la protagonista de “Argentina, tierra de amor y venganza” no dio su versión de los hechos. Tampoco lo hizo Riera, el otro aludido.

Cuando todo este escándalo parecía haber llegado a su fin, Idoia Montero, la hermana de Amaia se refirió en malos términos. “No nos tomes el pelo y haz lo que tienes que hacer en Instagram. Lista que eres lista, Lali. ¡Como compañera de profesión eres una auténtica mierda! Has demostrado ser una miserable. Con lo que está pasando en el mundo no tienes vergüenza. Eres una mentirosa. Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa no es clara. Te lo has inventado y punto. Has mentido, eso no pasó. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho a ver si te perdonan ellos. Yo no”.

Su posteo, por supuesto, recibió cientos de respuestas, y ante la repercusión, la hermana de la cantante decidió mantener en privado su cuenta y sus entradas.

(Con información de La Nación de Argentina)

