Katy Perry se presentó en los American Music Awards 2020, donde cantó acompañada solo de una guitarra acústica en una presentación bastante íntima. Fue su segundo show desde que se convirtió en madre en agosto pasado.

Cabe señalar que a finales de agosto, Perry y su esposo Orlando Bloom se convirtieron en padres por primera vez a su pequeña hija Daisy Dove, la primera de la cantante y también para el actor, quien ya tiene un hijo mayor con su exesposa, la supermodelo Miranda Kerr.

La cantante estadounidense sorprendió a su público con su increíble voz en vivo. Interpretó “Never really over”, “Not the end of the world” y “Roar”, temas que fueron acompañados con un elaborado escenario.

La intérprete de “I Kissed a girl” se lució con un conjunto denim y tacos blancos. Casi todo el show estuvo sentada para darle mayor énfasis en su interpretación.

Este es el segundo evento al que asiste la artista tras convertirse en mamá. Perry participó en un concierto virtual para China el pasado 9 de noviembre, donde interpretó “Not the end of the world” de su último disco “Smile”.

