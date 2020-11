The Weeknd, al recibir su primer premio de la noche en los American Music Awards 2020 (AMAs), apareció con el rostro completamente vendado, lo cual no se debe a un accidente o a que fuera víctima de algún ataque. De hecho, si has seguido la temporada musical de premios, habrás notado que no es la primera vez que el músico se muestra así ante el público.

En enero del 2020, antes de que la pandemia del Covid-19 se extendiera por todo el mundo, el cantante mostró dicho look para el videoclip de la canción “Blinding Lights”; donde presenta una historia en la que es golpeado por vigilantes de un club.

The Weeknd ha mantenido la estética de una persona herida fuera de las grabaciones del video. Así ocurrió en la entrega de los MTV VMA 2020 de agosto, donde varios de los que presenciaron el evento se preguntaron el por qué de sus “heridas”.

Clip Actuación de The Weeknd en los #AMAs 🎆🎆🎆 pic.twitter.com/LjBH3EN9G1 — The Weeknd Spain (@theweekndes) November 23, 2020

En los American Music Awards 2020, The Weeknd llevó su maquillaje al siguiente nivel, no solo por recoger un galardón con el rostro completamente vendado. Él también cantó con ese aspecto por las calles de Los Ángeles mientras Kenny G., leyenda del clarinete, se encargó del acompañamiento melódico.

“The Weeknd” consiguió ocho nominaciones en los American Music Awards 2020, la misma cantidad que su colega Roddy Rich. Ambos están empatados por la mayor cantidad de nominaciones.