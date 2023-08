America Ferrera está en su mejor momento. La actriz ha construido una larga carrera que la ha dejado como una de las figuras de origen latino reconocidas de Hollywood, al protagonizar series como “Ugly Betty” y, más recientemente, la exitosa adaptación de “Barbie” por la directora Greta Gerwig protagonizada por Margot Robbie.

La actriz America Ferrera es una de las actrices latinas más importantes en Hollywood. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

La menor de seis hermanos, America Georgine Ferrera nació el 18 de abril de 1984 en Los Ángeles, California, de una pareja de inmigrantes hondureños. La futura actriz mostró desde muy joven un interés por la actuación, participando en obras teatrales a partir de los siete años y tomando lecciones de actuación en la secundaria.

Fue cuando estaba en transición a la universidad que recibió su primer trabajo en la película de Disney Channel “Gotta Kick It Up!” (“Sí se puede”), pero fue su siguiente proyecto el que marcó el rumbo de su carrera, al ser elegida a los 17 años para protagonizar la película de culto “Real Women Have Curves” (“Las mujeres de verdad tienen curvas”) de la directora colombiana Patricia Cardoso.

En la cinta Ferrera interpreta a Ana, una joven mexicana-estadounidense que se rebela a los deseos de su conservadora madre Carmen (Lupe Ontiveros) de ajustar su cuerpo a estándares de belleza más tradicionales y buscar su felicidad en el matrimonio para cumplir su sueño de estudiar en una universidad de Nueva York.

“Tener a este filme como mi primera experiencia de largometraje puso el tono en la carrera que quería tener y lo que busqué en proyectos después”, dijo Ferrera a Entertainment Weekly.

“Me di cuenta de que podía contar historias que tenían el poder de hacer que las personas se sintieran vistas”

Este fue su norte en su siguiente gran proyecto “Ugly Betty”, adaptación de la famosa novela “Betty la fea” estrenada en 2006. Ferrera tomó el papel de la titular Betty, una joven latina de carácter dulce pero convencionalmente no atractiva que es llevada al mundo de la alta moda como la asistente del editor de la revista Mode, cuestionando los estándares de belleza y los roles de las mujeres en el mundo del espectáculo tanto dentro como fuera de la ficción.

“Es gracioso cuando la gente pregunta: ‘¿cómo fue interpretar a un personaje feo? Quiero decir, nunca le preguntamos eso a los hombres. Sólo decimos: ‘Qué gran actuación. Bien por ti por aceptar ese personaje’”, señaló durante una reunión del elenco en 2017. “Creo que es un poco triste cuando, como mujer, lo más valiente que puedes hacer es ser fea, ¿sabes? Es como, ¿a quién le importa? ¿Y entonces qué? De eso iba el programa. Se trataba de valorar a una persona por todo lo que tiene que ofrecer más allá de la superficie”.

Es su sentimiento que se mantiene en su más reciente trabajo “Barbie”, donde interpreta a Gloria, una trabajadora de Mattel cuya deteriorada relación con su hija causa los problemas en Barbielandia y que le roba el show a la propia Margot Robbie con un discurso donde resalta las situaciones contradictorias y sin condición de victoria que sufren las mujeres a diario.

“Es literalmente imposible ser mujer”, dice el personaje de Ferrera a Barbie. “Eres tan hermosa y tan inteligente, y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena... Estoy tan cansada de verme a mí misma y a todas las demás mujeres enredarse en nudos para gustarle a la gente. Y si todo eso también es cierto para una muñeca que solo representa a una mujer, entonces ni siquiera lo sé”.

Más que una belleza americana

El éxito de America Ferrera no se ha visto reducido solo al mundo del espectáculo a través de la actuación y su compañía de producción Take Fountain. Poseedora de un gran espíritu activista, la artista ha puesto sus esfuerzos en no solo avanzar las causas feministas. Es así que el 21 de enero de 2017 fue una de las figuras que inauguró la primera Marcha de las Mujeres en Washington D.C., además de ser una de las fundadoras del movimiento Time’s Up, organización formada por celebridades de Hollywood que apoya a las víctimas de abuso sexual, tras revelar que también sufrió de este a los nueve años.

"Apoya a las víctimas de abuso sexual, tras revelar que también sufrió de este a los nueve años"

Adicionalmente, ha sido una activista sobre los problemas de inmigración en su país, incluyendo publicar un libro titulado “American Like Me” (2018) donde recopila 31 testimonios de atletas, artistas, escritores sobre su experiencia o la de su familia incorporándose a los Estados Unidos.

Se trata de un exhaustivo trabajo del que considera que no puede descansar. Como le dijo a la revista Net-a-Porter. “Estamos definiendo nuestra cultura cada día. Si permitimos que las voces valientes se lleven la peor parte, estaremos comunicando a millones de personas de todo el mundo que no le importas a nadie. No podemos dejar de luchar, aunque pueda resultar abrumador”.