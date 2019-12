A través de las redes sociales, populares figuras de la farándula nacional comparten fotografías de sus actividades diarias, pero también de sus mascotas a quienes, en la mayoría de casos, consideran parte de su familia.

Chiara Pinasco, conductora de “TEC” y dueña de Túpac e Yma, ha logrado que sus dos adorables boston terriers sean muy populares en las redes sociales. Túpac, además, tiene su propia cuenta en Instagram con un importante número de seguidores.

Leslie Shaw también tiene un cariño especial por sus mascotas. Acompañando una imagen en Instagram, escribió: “Cuanto más conozco el amor, más quiero a mi perro y gato”.

Anahí de Cárdenas presentó a su cachorra y reconoció que criar un animal es una gran responsabilidad que debe ser asumida como tal.

“Nunca pensé que tendría otra mascota más, y menos un perro. Pero esta cachorra me cambio por completo. No es fácil tener animales en casa, es una responsabilidad súper grande. No adoptes si no estás listo para asumir esa gran tarea. Cuando sacas a un perro de la calles es para que se quede fuera de la calle. Ten paciencia, humor y buena onda. El refuerzo positivo funciona un millón de veces más que el regañar a tu hijo de 4 patas”, escribió la actriz.

Hace algunos meses, en el Día Internacional del Gato, Rodrigo González presentó a su nueva mascota.