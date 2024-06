Amy Gutiérrez, cantante de salsa peruana, reveló que tras compartir su orientación sexual con el público, sufrió discriminación laboral y perdió algunas oportunidades.

Mediante una entrevista con la comunicadora Angie Palomino, en su podcast “Intensas Poderosas”, de YouTube; Amy Gutiérrez aseguró que tras declarar su pansexualidad, sufrió discriminación en su trabajo.

“Es un tema que toqué hace tiempo, revolucionó toda mi vida de alguna forma. Lo puedo decir ahora, me quitó oportunidades de trabajo y de muchas cosas por salir hablar de algo que es mío, mi identidad”, dijo.

Tras ello, la intérprete contó que fue vista con extrañeza por su orientación sexual, ya que le insinuaban que carecía de personalidad o cordura. Aquellas críticas la entristecieron.

“Me dio mucha tristeza porque, que pena al ver que yo me animé a decir realmente algo con el que siempre he sentido de muy pequeña, [...] me empiecen a ver como rara o como alguien no cuerda o que no tengo personalidad”, añadió.

Amy Gutiérrez reveló que es pansexual





La joven cantante y ganadora de “La Voz Kids” del 2014, reveló en 2022 que es pansexual, es decir que siente atracción por las personas independientemente de su identidad de género, sexo, orientación sexual o físico.

Al ser entrevistada por Christopher Gianotti, Amy Gutiérrez aclaró sus preferencias. “Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco puedo decir que soy de un solo género. Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales. No me fijo nunca en el físico”, dijo.

Tras declararse pansexual, la joven fue captada besándose supuestamente con otra mujer en una discoteca de Miraflores, pero ella desmintió el rumor asegurando que se trataba de un beso en la mejilla con su mejor amiga.

“Yo no sé qué quieren ver, de verdad. Dentro de la cólera, también me da risa, porque si mañana me ven de la mano con mi prima, y como no la conocen, van a sacar un video diciendo que estoy con ella”, comentó indignada en sus redes sociales.