La cantante Ana Bárbara rompió su silencio y se sinceró sobre el error que tuvo al cantar el himno nacional de México el último lunes durante un partido de fútbol americano en el Estadio Azteca.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la intérprete mexicana se disculpó y admitió que cambió una palabra del himno.

“Hola a todos, este video es con la intención, así directa, de pedir una disculpa. El día de ayer fui la afortunada, invitada por la NFL para entonar el Himno Nacional mexicano. Aunque lo hice con toda el alma y el corazón y no con la cabeza, pues hubo un momento en el que la emoción me ganó y cometí el error de cambiar una A por una O”, explicó Ana Bárbara.

“Quiero pedir una disculpa de corazón y decirles que eso no me quita el gran momento mágico que viví me sentí honrada como madre, como hija, como mexicana y pues gracias y nuevamente disculpen mi error”, añadió en su mensaje.

La cantante azteca acompañó el video con un mensaje donde reitera sus disculpas para quienes se hayan sentido ofendidos por su equivocación.

“Ya lo dijo el Gran José Alfredo Jiménez: ‘Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña’. Teniendo la mejor intención pero sin dejar de lado, la emoción de tener la responsabilidad de entonar nuestro hermoso himno nacional, y como lo dejo saber en el video tuve una falta de ortografía al mencionar Olivo en lugar de Oliva, en otras palabras, mencioné el árbol y no el fruto, y aunque lamento el hecho, intenté dar de mi lo mejor, pues lo hice con el AMOR Y PASIÓN que me da la vida. Pido una disculpa de corazón a la instancia correspondiente y a quien haya ofendido”, precisó.

Y en voz de Ana Bárbara, el Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos 👏🏼🇲🇽#MexicoGame2019 #NFLMX pic.twitter.com/DMU2xFG2wI — NFL México (@nflmx) November 19, 2019

Cabe señalar que tras el error, los internautas no la perdonaron y recibió cientos de críticas en redes sociales.