Tras el nacimiento de su segundo hijo, Anahí vive una etapa muy bonita junto a su esposo Manuel Velasco Coello. A través de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz mexicana mostró a sus seguidores cómo luce dos semanas después de haber dado a luz a Emiliano.

En uno de sus Stories de Instagram, la exintegrante de RBD compartió una foto donde mostró el antes y después de su cuerpo. En ambas imágenes luce ropa deportiva, en una aparece con su pancita, mientras que en la otra luce el abdomen más plano.

“Ahí vamos”, escribió la cantante para compartir con sus seguidores cómo va en su proceso posparto.

Emiliano, el segundo hijo de la actriz con el político, nació el pasado 2 de febrero en la noche y 14 días después Anahí luce ya una figura muy esbelta.

En su podcast “Están ahí”, la artista mexicana compartió detalles del parto. "Salió de verdad muy rápido. Sale medio cuerpo del bebé... de la cintura para arriba y me dice (el doctor) ‘¿quieres sacar a tu bebé?’. Ni lo pensé”, narró.

“Yo con mis manitas saqué a mi bebé y lo puse en mis brazos, es que les cuento esto y no les puedo explicar la emoción que me da el recordar ese momento, no se me va a olvidar nunca en mi vida”, aseguró Anahí.