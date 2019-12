Anahí de Cárdenas respondió a todas las personas que la critican en las redes sociales. La publicación fue muy comentada por todos sus seguidores de Instagram.

“No es fácil mantener el ánimo arriba siempre. Y es que esta, es una enfermedad bien mental, de pasos a seguir, de incertidumbre. No he podido pararme de mi cama hoy, aún, pero está bien. Todos tenemos nuestros procesos. Quizás en un par de horas me sentiré mejor”, escribió la actriz de 36 años.

Anahí también indicó que el cáncer es una enfermedad que afecta a los familiares. “Encuentra tus pilares de apoyo. A veces la gente más cercana a nosotr@s no puede apoyarnos porque se ven inmers@s en el caos de las emociones que saca a la luz esta enfermedad, porque cuando a uno le da cáncer, le da cáncer a todos a su alrededor", menciona.

“Hace poco leí en Twiter que yo estaba ‘romantizando’ mi enfermedad -por mi privilegio - y sí, lo sé, claramente soy privilegiada. Tengo seguro privado oncológico, mi cáncer fue detectado a tiempo, tengo familia y amigos que me apoyan... si, lo sé”, respondió Cárdenas a sus críticos en las redes.

“Pero yo no “romantizo” mi enfermedad. Desde esta pequeña plataforma estoy contando mi historia, y si es que a alguien le resuena y por ahí ayudo, pues, tarea cumplida”, agregó.

“No soy un súper humano, ni una súper mujer. Solo estoy tratando de darle visibilidad a una enfermedad de la que no se habla más que un mes al año. Esto, como todo en la vida, para mí es un aprendizaje. Para mí y para todo mi entorno. Gracias por los mensajes y las muestras de cariño. Siempre los leo y los tengo presentes”, concluye la actriz.

“Es un gran mensaje”, “Bella y luchadora”, “Realmente estoy conmovida por el mensaje”, “Tremendo mensaje a todos”, “Nunca estarás sola”, son algunos mensajes que se pueden leer en la publicación que tiene más de 9 mil ‘likes’.