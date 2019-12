Anahí de Cárdenas utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una fotografía donde mostró la cicatriz que le dejó la mastectomía a la que se sometió debido al cáncer de mama que padece.

La actriz peruana publicó la instantánea junto a un importante mensaje en el que reflexionó sobre lo dura que fue consigo misma al juzgarse por su físico.

“Pensé bastante antes de subir esta foto. Lo comente con una amiga antes de hacerlo. Me dijo, hazlo, nos estas enseñando a todos mucho. A lo que le pregunte: ¿y a mí? Me falta una teta. Sí, me falta una teta. Pasé tantos años de mi vida adulta mirándome las tetas, descontenta por sus diferencias, molesta con mi cuerpo por no ser perfecto y ahora, solo tengo una.”, se lee al inicio del texto.

La actriz de “No me digas solterona” reveló que antes de iniciar el proceso le pidió a su novio que le tomara una foto, y mirarla hizo que se animara a realizarse esta sesión de fotos que compartió en Instagram.

“Antes de este proceso le pedí a mi novio que me tome una foto, ayer la vi y dije: mierda, que lindas eran mis tetas. Tantos años que me la pase juzgándome. Por eso decidí hacerme esta sesión de fotos. Porque es una manera de reconocerme ahora, en mi elemento, y empezar a quererme nuevamente, pero ahora más bonito, sin juzgarme. Abrazar mis imperfecciones que son perfectas para mí”, escribió.

Asimismo, Anahí contó que se prepara para iniciar la quimioterapia y expresó sus ganas de seguir batallando contra la enfermedad. “Empiezo quimioterapia pronto y también habrá más cambios. Más inseguridades. Pero vamos a darle la bienvenida a la batalla”, escribió.