La actriz peruana Anahí de Cárdenas compartió con sus seguidores que ha retomado su tratamiento con triptorelina, una inyección utilizada para “dormir” los ovarios y reducir el riesgo de recurrencia del cáncer de mama.

A través de una publicación en sus redes sociales, la artista explicó que esta nueva etapa del tratamiento le genera cierta carga emocional, pero que forma parte del proceso médico que sigue como medida preventiva después de haber superado la enfermedad.

“He estado medio bajoneta estos días. He retomado mi triptorelina - inyección que duerme los ovarios como prevención para el Cáncer de mama, que emocionalmente me bajonea bastante - era algo que le había prometido al doctor que retomaba luego de mi embarazo y ando un poco conflictuada con el tema. Pero bueno, es lo que toca hasta que decida salir embarazada de nuevo”, escribió en su cuenta de Instagram.

De Cárdenas explicó que el bloqueo hormonal suele durar entre cinco y diez años, y que en su caso lo mantuvo durante cuatro antes de quedar embarazada. Por recomendación médica, debe completar un año adicional de terapia.

“Dado que tuve Cáncer de mama bastante joven, entonces el doctor me sugirió seguir hasta que decida salir embarazada de nuevo y luego del embarazo volvíamos a conversar ”, añadió.

Anahí de Cárdenas comparte detalles de su tratamiento preventivo. (Foto: Redes sociales)

La actriz también mencionó que se ha sometido a un estudio genético para determinar si requiere otras medidas de prevención. “Sea lo que salga, tomaré las decisiones acordes a lo que sea mejor para mi salud y mi familia” , expresó con optimismo.

Con la transparencia que la caracteriza, Anahí de Cárdenas reafirmó su compromiso con la salud y la prevención, animando a otras mujeres a mantener sus controles médicos y cuidar su bienestar físico y emocional.

