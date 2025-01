La actriz peruana Anahí de Cárdenas, reconocida por sus diversas apariciones en el cine y televisión, ha revelado el sexo del primer hijo que espera junto a su esposo, el abogado Elías Maya.

Mediante un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, De Cárdenas compartió que espera un hijo varón, cuyo nombre todavía no se conoce, pero evidentemente será recibido con bastante amor.

Con la ayuda de sus mascotas, De Cárdenas presentó una caja circular azul. Al levantar la tapa, salieron flotando tres letras que formaban la palabra “boy” (“niño” en inglés). Entre risas y al borde del llanto, sacó un peluche de elefante y un babero azul, mientras sus animales lucían globos atados al pecho.

“Gender Reveal. Wibi es un… boy. Explotando a mis hijos de cuatro patas por una buena causa. Tita casi sale volando”, escribió en sus redes sociales. La actriz también reflexionó sobre su trayectoria personal, recordando cómo superó el cáncer y los retos para convertirse en madre. El pasado 21 de diciembre, anunció con gran alegría su embarazo.

“Y la vida me elige y la elijo de vuelta. Una y mil veces. Pocas veces me quedo sin palabras, pero este es el milagro más grande después de todo lo que he vivido”, expresó en Instagram.

Según la imagen compartida, Anahí de Cárdenas tiene aproximadamente tres meses de embarazo. “De bruja me hice la prueba antes de que me venga la regla y pude confirmar desde el primer momento que estaba esperando”, compartió con emoción.