La actriz peruana Anahí de Cárdenas reveló que renunció a la serie ‘Al fondo hay sitio’ en 2016 para acompañar a su entonces esposo a un viaje por la graduación de su maestría. Durante una edición de su pódcast ‘Qué puede salir mal’, la intérprete recordó que las diferencias entre sus compromisos laborales y las expectativas de su pareja la llevaron a dejar la producción televisiva, una decisión de la que ahora se arrepiente.

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“Yo soy una tonta... Sí, me arrepiento de haber renunciado a Al fondo hay sitio” , expresó la artista al recordar su salida de la ficción nacional.

De Cárdenas explicó que la producción solo le permitía ausentarse durante una semana, mientras que su entonces esposo esperaba que permaneciera con él entre dos y tres semanas. La falta de un acuerdo sobre el tiempo del viaje terminó por complicar la situación.

Según relató en su pódcast, su pareja cuestionó cómo continuaría la relación si ella decidía quedarse en Perú para cumplir con sus compromisos profesionales.

“Entonces me dijo: ‘No sé cómo va a ser nuestra relación si tú no vienes conmigo’. Así que renuncié” , recordó la actriz al explicar las circunstancias que la llevaron a dejar el programa.

En aquel momento, la artista decidió priorizar su matrimonio y viajar con su esposo. Sin embargo, la renuncia no solo significó su salida de la serie, sino también la pérdida de otra oportunidad profesional: participar en una obra de teatro.

La intérprete reconoció que, con el paso de los años, reconsideró las consecuencias de aquella decisión para su carrera. De Cárdenas formó parte de ‘Al fondo hay sitio’ entre 2014 y 2016, periodo en el que interpretó a Rubí San Román.

Su participación en la producción fue una etapa de su trayectoria televisiva. No obstante, la actriz recordó que las circunstancias personales de aquel momento la llevaron a dejar el proyecto y renunciar a otras oportunidades laborales.