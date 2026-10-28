Anahí de Cárdenas recuerda su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y revela qué la llevó a renunciar. (Foto: Instagram / @anahidec)
Anahí de Cárdenas recuerda su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y revela qué la llevó a renunciar. (Foto: Instagram / @anahidec)
Por Redacción EC

La actriz peruana Anahí de Cárdenas reveló que renunció a la serie ‘Al fondo hay sitio’ en 2016 para acompañar a su entonces esposo a un viaje por la graduación de su maestría. Durante una edición de su pódcast ‘Qué puede salir mal’, la intérprete recordó que las diferencias entre sus compromisos laborales y las expectativas de su pareja la llevaron a dejar la producción televisiva, una decisión de la que ahora se arrepiente.

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