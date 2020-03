Desde hace meses Anahí de Cárdenas ha mostrado su valentía. La actriz peruana, de manera constante, comparte en redes sociales cómo es vivir con cáncer, así como los detalles de su tratamiento. Como toda enfermedad, enfrentarla no es sencillo, tanto en lo físico como en lo emocional.

Este martes Anahí de Cárdenas compartió en Instagram una publicación en la que revela cómo se sintió al saber de una página de memes que se burla de su cabeza rapada. “Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en Facebook que está haciendo memes burlándose de mi”, contó.

“Me mandaron los memes. Los vi. Me hicieron llorar. Sí, me hicieron llorar. El que diga que nunca se ha reído de un meme cruel, esta mintiendo. Yo me he reído mas de una vez de cosas de las que no debería de haberme reído. Tengo un humor bastante negro y la gente que me conoce lo sabe. Pero el verme ser la protagonista de un meme, que no sirve para más que burlarse de mi aspecto físico, en un momento de enfermedad que claramente yo no escogí, me pareció cruel”, dijo la actriz.

El texto de Anahí de Cárdenas prosigue: “¿Pero es parte de ser una figura publica, no? Siempre hay un lado positivo, y un lado negativo para todo. Las burlas no son lo peor ni será lo peor que me va a pasar en la vida. Ni si quiera el cáncer será lo peor ni lo mejor de mi vida. Pero lo que sí, ambas cosas son motivos para reflexionar. Qué queremos, dónde estamos, dónde ponemos nuestra atención, y como lidiamos con las desgracias, propias y ajenas”.

“Es como cuando vas al teatro, estás en pleno drama y la gente se ríe. Es un fenómeno extraño, pero todos tenemos maneras diferentes de procesar la incomodidad, dolor y el miedo, entre otros sentimientos negativos. Me da pena yo ser el centro de estas burlas, claro que sí, me indigna, claro que sí... pero mucho no puedo hacer al respecto más que reflexionar, visibilizarlo, y quizá hacerlos pensar dos veces antes de compartir algo cruel, que va a herir a alguien”.

En su mensaje, Anahí de Cárdenas compartió algunos de los memes que hicieron de ella a propósito de su cáncer. Las respuestas de solidaridad no se hicieron esperar y, al cierre de este artículo, la publicación tiene más de 50 mil me gusta en Instagram.

