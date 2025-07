La actriz peruana Anahí de Cárdenas se convirtió en madre por primera vez a los 42 años, el pasado 26 de junio, luego de dar a luz a su hijo Emile, fruto de su matrimonio con Elías Maya. Sin embargo, el parto no fue sencillo: la artista reveló que tuvo que someterse a una cesárea de emergencia luego de que el bebé hiciera sus necesidades dentro del útero, lo que representaba un riesgo para ambos.

Días después, la intérprete compartió en sus redes sociales que experimentaba dolores físicos intensos, incluso superiores a los que vivió durante su tratamiento contra el cáncer de mama, enfermedad que superó años atrás. “ Cada vez que toso siento que me descoso . Es un suplicio”, relató, describiendo el proceso de recuperación como desafiante y muy diferente a lo que había imaginado.

Pese a ello, Anahí reapareció recientemente en Instagram para compartir una sincera reflexión sobre su parto, acompañada de imágenes donde se le ve junto a su hijo recién nacido y personal médico. “ Mi parto no fue uno fácil. De hecho, no fue como yo me lo esperaba. Pero así es la vida. Y estoy ok con eso”, escribió. La actriz también destacó su decisión de documentar el momento en video, como una forma de recordar la fuerza y valentía que implicó traer al mundo a su hijo.

Anahí de Cárdenas confesó que el dolor físico fue más intenso que el que vivió durante su tratamiento contra el cáncer. (Foto: Instagram)

La protagonista de diversas producciones nacionales ya se encuentra en casa, en compañía de su bebé y su esposo, mientras continúa su recuperación. En su publicación.

Anahí cerró con un emotivo mensaje para Emile: “ Quiero acordarme para siempre cómo llegaste al mundo, bebo. Pisando fuerte, haciendo una entrada triunfal. Así espero que vivas tu vida… como tu madre. Te amo, Emile”.

La historia de Anahí de Cárdenas ha conmovido a sus seguidores, quienes han resaltado su honestidad, fortaleza y vulnerabilidad al compartir una etapa tan personal y transformadora.