Conforme a los criterios de Saber más

El derrotero artístico de André Silva está marcado por disímiles personajes de ficción y biográficos, como el delincuente Julián Álvarez en “Django: sangre de mi sangre”, el militar peruano Alfredo Maldonado Arias en “Guerra del Pacífico” o Pedro, un rockero rebelde, en “Av. Larco, la película”. La lista es larga. Actualmente, en “Luz de Luna”, donde interpreta a León Zárate, un emprendedor músico de Villa María del Triunfo, el actor asume uno de los roles más exigentes de su carrera.

“Hace un tiempo, en 2019, después de grabar ‘Señores papis’, Michelle Alexander me propuso realizar este personaje. Me explicó las exigencias que debía tener, así que contactamos a profesionales para que puedan sacar lo mejor de mí: he tenido clases de canto con Isabel Iñigo; preparación corporal a través de Alexander Zapata, coreógrafo, bailarín y preparador físico colombiano, preparó a La reina del flow. Ahora estoy con Carlos Luyo, que es el hombre encargado de plantear todo el desenvolvimiento escénico en cada presentación que tiene ‘El León de la cumbia’”, comentó Silva Chuy Terry.





#tbt Antes de iniciar las grabaciones de la segunda temporada @carocali ya estaba preparando su personaje para aportarle a #yeimimontoya // siempre disciplinada y muy profesional. #lareinadelflow2 #lrdf2 pic.twitter.com/u8kGDYIxn1 — Alexander Zapata (@AleksZapata) May 22, 2021

“Luz de Luna”, ficción producida por Del Barrio Producciones para América TV, tiene en los roles principales a André Silva, Vanessa Silva, Naima Luna y Nicolás Galindo. El guion está a cargo de Yashim Bahamonde.

La historia gira en torno a León, un joven que logra crear su propia orquesta gracias al apoyo e inspiración de Luna, una joven de clase alta, con quien vive los momentos más felices de su vida, hasta que una tragedia acaba con estos.

¿Cómo fue el proceso de preparación del personaje?

Han sido meses arduos de aprendizaje, aprendí a cantar, a moverme mejor, a tocar algunos instrumentos como el acordeón y el charango. Y sigo en clases porque la idea es mejorar cada día. No ha sido fácil.

André Silva como León Zárate, un emprendedor músico de Villa María del Triunfo. (Foto: Del Barrio Producciones)

¿Este es el mayor reto de tu carrera?

Sí, ha sido un reto gigante. Al principio tenía un poco de temor, soy sincero, pero, luego, con el empuje de mi familia y ayuda de profesionales, comenzaron a salir las cosas. Como dice mi papá: “El éxito está en el tiempo extra que le dediques a las cosas que haces”. Y eso es lo que vengo haciendo.

¿Al principio a qué le tenías temor?

Asumir el personaje, aunque más que temor era nervios, pero a medida que te preparas vas cogiendo confianza y esos nervios se van. Es una responsabilidad muy grande asumir un rol protagónico en una telenovela, en horario prime time de uno de los canales más vistos a nivel nacional. Estoy muy contento con los resultados.

¿El ráting es un tema que te preocupa?

Creo que es importante para todos, pero, para serte sincero, dejé de preocuparme por las cifras desde hace algún tiempo, ahora solo me preocupa hacer bien las cosas y recibir el cariño de la gente, pues creo que es el mejor regalo que uno puede tener.

¿Qué te costó más de la construcción de León?

Bailar, tocar y cantar al mismo tiempo ha sido muy difícil, pero felizmente lo he logrado; aunque para ello he tenido que sacrificar muchas cosas: reuniones familiares, viajes..., le he sacado el jugo a mis horarios, he tenido clases sábados, domingos y feriados.

Aunque no es la primera vez que tienes un acercamiento con la música, en “Av. Larco, la película” y en el teatro también cantaste.

Es verdad, pero León de la cumbia es un mayor reto, ya hemos grabado siete canciones que se pueden escuchar en Spotify en la cuenta de Del Barrio Producciones, y estamos preparando más temas.

¿León está inspirado en algún cantante conocido?

En ninguno en especial, pero he visto todos los videos de cumbia que existen en el Perú, he hecho un recorrido por diferentes grupos del norte y de la selva. Escucho cumbia todo el tiempo, cuando estoy en mi casa, en mi carro..., me ayuda muchísimo a conectar con el ritmo y la letra.

León Zárate y Luna Mujica interpretaron románticos temas en su encuentro en el cementerio, al principio se entona una dulce balada que luego se convierte en una melódica cumbia. (Fuente: América TV)

Compartes el rol protagónico con Naima Luna y Vanessa Silva, ¿cómo ha sido grabar con ellas?

A mí los niños realmente me encantan, por eso disfruto trabajar con Naima. Además, ella es muy talentosa y aplicada. Tiene todo el apoyo de sus padres, que siempre están presentes en las grabaciones, y de sus coach: Gonzalo molina y Miguel Álvarez. En cuanto a Vanessa, es talentosa, aplicada y tiene un ángel muy particular. Hemos celebrado una súper química, nos divertimos muchísimo cada vez que nos toca grabar, nos apoyamos enormemente ambos.

¿“Luz de Luna tendrá una segunda entrega?

Creo que es un poco temprano para hablar sobre eso. A nosotros nos encantaría, pues es una producción que ha unido a muchas familias. “Luz de Luna” está llevando un poco de alegría, nostalgia y recuerdo a los familiares de quienes ya no están con nosotros y eso nos llena de satisfacción.

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Darcourt interpreta canción de Lady Gaga null