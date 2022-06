Andrea Escalona, hija de la fallecida productora Magda Rodríguez, anunció en vivo en la edición del miércoles 22 de junio del programa “Hoy”, donde trabaja como conductora, que está esperando su primero bebé.

La noticia, por supuesto, alegró a todos sus compañeros quienes no dudaron en felicitarla y darle sus mejores deseos para este nueva etapa de su vida. Ella gritó la noticia en medio del set del programa de espectáculos mexicano.

“¡Estoy embarazada!”, dijo muy emocionada y enseguida se emitió un video en el que aparece la presentadora televisiva en un centro médico realizándose un ultrasonido. Además, fue dio algunos detalles de su embarazo.

“Tengo 13 semanas. Es todo muy bonito y aún no me lo creo. Con ustedes he compartido todos mis momentos, los malos, los sinsabores y este que es el mejor de mi vida. ¡Voy a ser mamá!”, fueron algunas de sus primeras palabras.

“Siempre he querido ser madre, le agradezco mucho a Dios y a mi madre que desde el cielo sé que me lo mandó, sé que Magdita quiere regresar (...) Y a Marquiño, porque mejor padre no pudo tener mi bebé”, agregó entre lágrimas.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE ANDREA ESCALONA?

Andrea Escalona aseguró que está atravesando el mejor momento de su vida al lado de la persona que le ha robado el corazón y con quien ya lleva un buen tiempo de relación y que lleva por nombre Marco.

Hasta nel momento no se sabe mucho de él debido a que no es del ambiente televisivo, pero en el video que se emitió en el programa se puede ver que está muy feliz con la llegada del bebé que espera Escalona.

En dichas imágenes del ultrasonido apareció tomándole la mano a la presentadora televisiva, mostrando lo cariñoso y preocupado que es y dejando en claro que estará a su lado en esta nueva aventura de convertirse en padres.

Desde que se confirmó que Andrea Escalona tenía una relación con el hombre que es su pareja, ellos dos han cuidado de no exponerse para evitar que se haga mediática y así vivir su felicidad en estricta privacidad.