Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación luego de casi 23 años de relación. La presentadora de televisión y el cantante se pronunciaron a través de sus redes sociales, donde compartieron un extenso comunicado explicando los motivos de su decisión.

Según explicaron en su comunicado, la decisión de separarse se dio por mutuo acuerdo. Además, revelaron que, si bien fue difícil tomar esta decisión, no estaban juntos desde hace más de 5 meses.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal. Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar… Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un ‘para toda la vida’”, señala el inicio del mensaje.

“¡Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos! Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio”, añadieron en su mensaje.

En su extenso mensaje, los famosos mexicanos aclararon que no existen problemas de por medio y que mantendrán una relación de padres respetuosa pues ambos tienen un gran amor por sus hijas.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia”, precisaron los famosos.

El texto finaliza con la aclaración de que no descartan una posible reconciliación a futuro; sin embargo, por el momento, seguirán caminos separados. Cabe señalar que el comunicado llega junto a un video en el que aparecen Andrea Legarreta y Erik Rubín caminando por Central Park.

