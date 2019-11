A través de su cuenta oficial de Instagram, Andrea Legarreta compartió con sus seguidores un video donde vemos a su hija Mía Rubín mostrando su talento con el canto.

La actriz mexicana acompañó el video con un mensaje donde manifestó sentirse emocionada por su pequeña, quien aparece en el clip cantando “I’ll Never Love Again” de Lady Gaga.

“Siempre le he dicho a mis niñas lo afortunadas que son de haber descubierto su pasión desde muy pequeñas... Hay seres que llegan a adultos y jamás encuentran una pasión o no se atreven a intentarlo... Hay muchos que se sienten forzados a dedicarse a algo que no les apasiona y no se sienten plenos jamás... Cuando descubrimos sus talentos y sus sueños, decidimos apoyarlas y aconsejarlas para que nunca dejaran de prepararse y estudiar para desarrollar sus talentos y luchar por sus sueños...”, se lee en el texto de la presentadora mexicana.

En otro párrafo, Andrea Legarreta agregó sentirse muy orgullosa y confesó que con lágrimas en los ojos compartía el post. “Con orgullo y lágrimas de felicidad se los comparto... @miarubinlega haciendo lo que AMA con toda su alma...”, sostuvo.

Los fanáticos de Legarreta reaccionaron rápidamente y en los comentarios aplaudieron y halagaron la destreza de Mía Rubín en el canto.

“Y que me emociono y hasta ganas de llorar me dieron. Wow”, "wow qué niña más talentosa y tierna, se le nota el amor y la pasión por la música. Felicidades Andrea por tan lindo trabajo que hiciste con @miarubinlega y a ti linda por seguir tus sueños”, “qué orgullo. Cuánto talento. Qué belleza. Bravo”, son algunos comentarios de los usuarios de Instagram.