A Andrea Llosa Barreto las amenazas no le intimidan. “Soy vehemente, me encanta el peligro y estar al límite”, asegura la periodista, a quien muchas veces hemos visto enfrentarse en TV a exacerbados agresores de mujeres. “Actúo por impulso al ver tanta injusticia. Me mueve esa sensación de impotencia”, señala tras anunciar cambios en “Andrea”, espacio de ATV que se emite de lunes a viernes a las 8:45 p.m..

“En agradecimiento a la confianza que nos tiene el televidente, hemos empezado a grabar el programa con gente. Ya veníamos pensando en renovar porque cuando salgo a la calle la gente se acerca y me dice que le gustaría ir al programa. Entonces, eso es lo que estamos buscando, estar más cerca de la gente, que entren a nuestra casa y vengan personas que quieran participar para que sientan lo que nosotros sentimos. Queremos que vivan la experiencia”, indica la presentadora de TV.

Aclara, además, que estos cambios responden a una necesidad de refrescar la pantalla chica y de hacer cosas nuevas. Asimismo, descarta que se hayan dado ante el anuncio de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” y del nuevo programa de Lizbeth Cueva, “En Tu Defensa”. Ambos de Latina Televisión.

“Considero competencia a los programas que están en mi horario, como ‘Al fondo hay sitio’ o formatos como ‘El Gran Chef...’ ‘La Voz Perú' o ‘Yo soy’. Que salgan más espacios que ayuden a resolver conflictos de personas con abogados o psicólogos -que es lo que venimos haciendo desde hace doce años- me parece extraordinario. Pero estos cambios, no se deben a la competencia. El hecho de que tengas un público cautivo que confíe en ti, no significa que te vas a dormir en tus laureles. Al fin y al cabo este es un negocio. Tenemos que ofrecer algo que a la gente le guste.”, comenta.

Llosa Barreto lleva más de dos décadas haciendo televisión. Empezó como reportera en “Panorama”, programa periodístico dominical de Panamericana TV; y continuó en “Día D”, de ATV. “Nunca más’ tiene 12 años y “Andrea” cumple cinco este 2023.

“No soy improvisada. Creo que genero confianza y un estilo que el público acepta porque mis reacciones son genuinas. No soy actriz. Además, me gusta rodearme de gente confiable y honesta. A diferencia de programas como el de la doctora Polo (’Caso Cerrado’), que presenta casos ficcionados -como ella misma lo ha dicho- los nuestros son reales. Además, tratamos de resolverlos, de llegar hasta el final. La gente no es tonta sabe perfectamente bien si te mienten en la pantalla o no. Y a nadie se le paga. Todos vienen voluntariamente al programa”, aclara.

“Que un caso se resuelva, que nuestras palabras hagan reaccionar a alguien, no tiene precio. Es una gran satisfacción. No es fácil mantener el control ante tanta injusticia, aunque desde que me convertí en madre, trato de controlar mis reacciones”, señala.

Andrea aprendió con el tiempo a pasar por alto las críticas ofensivas e insidiosas. Manifiesta que desde hace algunos años toma en cuenta únicamente las respetuosas y las que le ayudan a crecer como persona. Las que tienen una intención dañina, simplemente no las lee.

“Al inicio me afectaban un poco, porque a nadie le gusta recibir críticas negativas, pero entendí que lo mejor es no leerlas y desaparecerlas del mapa. No busco gustarle a todo el mundo. Ese jamás ha sido mi objetivo”, aclara.

"Familia feliz"

Finalmente, se refirió a la relación que tiene con la periodista de espectáculos Magaly Medina, con quien se ha enfrentado en más de una oportunidad, pese a que ambas laboran en un mismo canal.

“Ella puede estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Puede opinar lo que quiera. Poco me importa lo que diga porque todos los casos que presente tienen que ver con mi contenido. En ‘Nunca más’ hemos visto el caso de Antonio Cartagena, de Carlos Cáceda, de El Puma Carranza, de José Soto.... Desde hace mucho tiempo tocamos temas relacionados a tenencia, violencia física, paternidad; pero nunca infidelidad porque no es un delito. Creo que la gente piensa que hay más de lo que realmente hay. No tengo ningún problema con Magaly. Todo está bastante bien entre nosotras. Somos una familia feliz“, subraya.