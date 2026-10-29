La cantautora Andrea Martínez y la exponente de la tecnocumbia Ruth Karina lanzaron el videoclip de su colaboración titulada “Menjunje”, una producción audiovisual grabada íntegramente en la ciudad de Pucallpa que se estrenó el 12 de octubre.

El trabajo forma parte de ‘Ambrosía’, un proyecto musical que busca revalorar los sonidos tradicionales de la selva y destacar la trayectoria de las principales voces del género.

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Para la realización del videoclip, el equipo de producción seleccionó diversos espacios representativos de la localidad ucayalina, entre los que figuran el Mercado 2, el pasaje Justiniano Zegarra, la zona de restinga y la casa de los abuelos de Andrea Martínez.

La inclusión de Ruth Karina en el tema representa un reconocimiento a la historia de la tecnocumbia peruana. Según la información difundida sobre el proyecto, su presencia aporta solidez y continuidad a un género que busca conectar a distintas generaciones de oyentes.

El proyecto incluye además colaboraciones con otras figuras representativas de la tecnocumbia como Rossy War y Ana Kohler.