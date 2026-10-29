Con este lanzamiento, ambas artistas reafirman su objetivo de proyectar la música de la Amazonía hacia nuevos públicos | Foto: Difusión
Con este lanzamiento, ambas artistas reafirman su objetivo de proyectar la música de la Amazonía hacia nuevos públicos | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantautora Andrea Martínez y la exponente de la tecnocumbia Ruth Karina lanzaron el videoclip de su colaboración titulada “Menjunje”, una producción audiovisual grabada íntegramente en la ciudad de Pucallpa que se estrenó el 12 de octubre.

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