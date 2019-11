El pasado fin de semana Andrés Calamaro ofreció un show en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay, donde presentó su último disco “Cargar la suerte”; sin embargo, el punto llamativo del concierto fue cuando, aparentemente, el cantante es captado fumando sobre el escenario.

Tras la polémica, el intérprete de “Flaca” rompió su silencio y utilizó su cuenta de Facebook para aclarar que no fumó marihuana sino tabaco, el mismo desde hace 25 años.

“Si tengo que ser sincero, no fumé hierba uruguaya en el Arena de Montevideo. Saqué del bolsillo un pitillo ‘de los míos’, fumo siempre lo mismo desde hace 25 años y no le entro a la marihuana -del siglo 21- porque es muy fuerte”, escribió el músico en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, defendió a su equipo de trabajo y dijo que “nadie consume más que una copa de vino o un puchito”.

“Somos una CREW muy enfocada, profesional y camaradas todos. Nadie consume más que una copa de vino o un puchito. Si me hubiera fumado un caño hubiéramos visto una humareda saliendo de mis pulmones”, añadió.

Finalmente, el artistas destacó: “No me extraña si me ponen una multa porque en Uruguay son prolijos con la ley, en el aeropuerto nos requisan los encendedores, las tijeras y la yerba. Fumar un pitillo es un rato sentado tranquilo… Premiarse con una seca, como con una copa, después de tocar me parece lo más normal del mundo”.