Ante la noticia de la muerte del galán de televisión y cine Andrés García a los 81 años, recordamos esta entrevista publicada por TV+ en marzo de 1996, cuando el actor visitó Lima no por trabajo ni placer, sino para entablar un litigio contra un productor local de uña de gato que utilizó su imagen sin autorización para promocionar su producto.

En todas sus telenovelas Andrés García representó personajes duros, intransigentes, radicales y machistas. En la vida real el actor practica la misma filosofía, enorgulleciéndose de la cantidad de mujeres que ha tenido en su vida, proclamando su predilección por los gobiernos autoritarios, pero reconociendo que el destino ha sabido pegarle donde más le duele. Justamente el cáncer de próstata que le detectaron hace unos años parecía ser el “castigo divino” ante su forma de vida. Pero fue, en propias palabras de Andrés, nuestra popular uña de gato la que lo curó de todos sus males. Sin embargo, y como muchas otras medicinas, el tomar uña de gato le trajo al actor una serie de efectos secundarios. El más grave de todos: la utilización (“no autorizada” según el mismo refiere) de su imagen para promover el consumo de una marca específica de uña de gato. Por este motivo Andrés García pasó por Lima, dejándonos sus quejas, pero a la vez revelando detalles muy poco conocidos de su vida real.

-Al televidente que te ha visto varias veces en los comerciales de uña de gato se le puede hacer un poco difícil creer que te hayan sorprendido pues tú hablas maravillas de esa medicina naturista y recomiendas su consumo. ¿Qué reclamas ahora? ¿Acaso te filmaron cámara escondida?

A mí la uña de gato me parece excelente, se han vendido toneladas gracias a mí. Pero yo promociono a la corteza medicinal no a una marca específica. Yo vine a un seminario sobre la uña de gato y ahí comenté que se trataba de una maravilla natural y que debía promoverse su uso, pero eso no le da a nadie derecho para negociar con mi imagen ni decir “Andrés García recomienda la marca Schuller”. Yo los felicité por un producto de buena calidad pero eso no les da derecho para usar mi nombre.

-Entendemos tu molestia, pero ¿no te parece demasiado pedir tres millones de dólares de reparación?

Me han perjudicado, estoy por toda América Latina anunciando uñas de gato que ni conozco. Además afecta mi imagen porque ningún productor me quiere contratar pues dicen “Andrés está anunciando uñas de gato por la tele, qué mal debe estar”. Pese a eso he llegado a la conclusión de que, de todo este conflicto, vamos a tratar de hacer algo bueno. Voy a ceder mis derechos sobre los tres millones o lo que determine el juez a los niños pobres de Perú.

-Con eso te aseguras la sentencia.

Si no gano es problema de la justicia peruana. La verdad es obvia.

-Cuéntanos, ¿por qué decidiste usar la uña de gato?

Me lo recomendó una señora en EE.UU. que me explicó sus bondades. En ese entonces ya me habían dado quimioterapia, semillas radioactivas. La uña de gato, además de curarme, me limpió los efectos de los otros tratamientos. A partir de eso decidí montar un instituto de investigación para estudiar las bondades de la uña de gato. Es una cosa maravillosa que ha curado a muchos. Con toda la información que he recopilado he concebido una teoría: la uña de gato es un gran oxigenante, por eso cura el cáncer, el Sida, la artritis. Por eso le digo a los peruanos que cuiden su uña de gato. En México han salido como 20 tipos distintos, de las cuales tres nomás serán buenas y otras son aserrín o cualquier palo molido.

-Hace un momento mencionaste que esos comerciales no autorizados donde “promocionabas” ciertas uñas de gato afectaron tu imagen, pero ¿no está ya en declive la imagen de Andrés García?

No lo creo pues la telenovela de más éxito en México y EEUU ha sido mía. Mi carrera sigue en ascenso, lo que pasa es que uno es muy caro y no hay quien te pague lo que vales, por eso no apareces en tantas producciones.

Andrés García en una foto de su juventud (Foto: Andrés García / Instagram)

-Luego de que rompieras relaciones con Televisa te instalaste en Miami. Todos conocemos la tendencia de las telenovelas mexicanas, brasileras y venezolanas. ¿Cuál es la característica de las producciones “made in Miami”?

Definitivamente te exige unos parámetros específicos. Una novela de Miami debe ser como la que yo hice, “El Magnate”, con actores de varios países, hablando lo más neutros posibles. Aquí la producción recién está caminando y le tomará unos 10 años profesionalizarse. Por eso pienso empezar un talk show lo más internacional posible, en donde la gente cuente sus problemas, sociales y económicos, su realidad. Cuando a una estrella la entrevistas en un talk-show no te puedes limitar a su carrera. Debes tratar de enfocar todo tipo de temas, si es que se puede porque ser estrella no es sinónimo de ser inteligente.

-A lo largo de tu carrera artística te caracterizaste por interpretar a personajes sumamente machistas. ¿Eres así también en la realidad?

Claro, yo creo firmemente que el machismo bien entendido no es malo.

-¿Cuál es ese tipo de machismo?

La gente ha malentendido el machismo. La sociedad lo segrega porque no quiere líderes individualistas, justo ahora cuando los necesita más que nunca. Hubo un momento en que creyeron que la opinión de la masa acéfala era conveniente. Les jodía que hubiese alguien superior que dirigiera los destinos, que guiara a los pueblos. El mundo anda hecho una mierda porque han dejado gobernar a muchos. Por eso el Perú se está levantando, porque llegó Fujimori, un señor machista y dijo “esto es así y punto”. El machismo es ser hombre. Lo han mal enfocado los mediocres. Aun las mamás han castrado a los hijos en estos últimos años. “No te pelees porque pareces un macho”, “no le pegues a los otros niños”, “no regañes”; le quitaron los huevos a los hombres. Por eso la tanda de maricones que hay en el mundo entero, con todo el respeto por los que lo sean. Ya nadie se atreve a defenderse porque si lo hago la justicia me encierra, mi mamá me regaña, mi mujer también. El hombre nació hombre y es obligación de él defender a su familia, su trabajo, su casa.

-¿Y la mujer no podría asumir ese papel también?

Claro que sí, también debe ser macha. Y ahora está demostrando más huevos que los hombres.

-Por lo que dices se podría decir que extrañas la época de las dictaduras...

Sí, señor. Extraño la época del individualismo, de los grandes líderes, de Napoleón, de Bolívar. La democracia está en duda. Hace 10 ó 15 años queríamos más democracia, creíamos que era la salvación. Mira a Rusia, a Venezuela, con su democracia están mucho peor. ¿Cuál es la solución más humanista? Todavía la estoy buscando.

-El modelo mexicano, hasta hace poco unipartidista, vertical, “machista” si usamos tus conceptos, tampoco funciona muy bien...

No tenemos un gobierno fuerte. No puedes dejar que la decisión recaiga en 600 ó 6000. Pueden opinar, que es distinto, pero mira casos como el de Gadaffi en Libia o a Arafat, ellos manejan con mano dura sus países, sus organizaciones, y tienen peso. Ahorita Perú con Fujimori pesa, tiene el respeto del mundo. A los otros democráticos quién les hace caso.

Diferentes producciones en las que actuó Andrés García.

-Queda claro entonces que tu filosofía de machista no se limita a coleccionar mujeres, cosa que hacía Arnaldo André, para muchos tu rival en el mundo de las telenovelas y en la corona del machismo.

¿Rival en qué? Espérame tantito. Hay una diferencia entre el que es y el que aparenta ser. Yo sí he tenido en mi vida muchas mujeres, de todos tipos. Averigua cuántas ha tenido realmente Arnaldo André y no me compares.

-Si has tenido tantas mujeres en tu vida, ¿no tuviste miedo, antes del diagnóstico definitivo, que lo tuyo fuera Sida y no cáncer?

Los síntomas del cáncer son distintos, pero sí, he tenido mucho miedo porque yo he sido muy promiscuo. Dios me mandó frenar con el cáncer a la próstata. A veces lloro extrañando mi vida anterior, pero afortunadamente, pese al cáncer y la radiación, sigo funcionando, aunque no con la misma promiscuidad.

-¿Aceptarías que, ante tu enfermedad, tu pareja buscara satisfacciones con otro hombre?

Hay un error, pues tú si puedes tener relaciones aun con el cáncer de próstata. Lo que pasa es que la eyaculación es muy dolorosa. Ese es uno de los síntomas. Y, además, siempre existe la posibilidad que te pongan los cuernos, con o sin cáncer.

-¿Aceptarías que tu esposa sea promiscua?

Ese es un tema que yo intenté experimentar hace muchos años y no resulta. La mujer se ofende cuando le dices que no te importa que sea promiscua. Piensa que no te interesas por ella.

-Muchos, cuando vencer al cáncer o se salvan de un accidente, se vuelven muy religiosos. ¿Ha sido ese tu caso?

Me he acercado a Dios a mi manera, pero más me he convertido en un profeta médico. Estando en Nueva York donde me estaban haciendo exámenes para curarme, una señora se me acercó y me dijo Andrés, tú te vas a curar, Dios te envió el cáncer para que tú averigües qué remedios naturales existen pues a ti la gente te va a creer porque eres popular. Fueron palabras proféticas.

-Hablando de profecías, se ha hablado mucho de que vas a venir a Lima a grabar una novela.

Tengo ganas de hacerlo hace mucho tiempo. Me encanta como trabajan los actores del Perú pues tienen un tono internacional natural.

-Entonces existe la posibilidad de que te integres al elenco de “Diablo fuerte”, la novela de América.

No, porque ese canal trabaja directamente con Televisa, canal con el que rompí relaciones hace 18 años. Lo que podría hacer es llevarme un grupo de actores peruanos a Miami a grabar una próxima producción.

-Te peleaste con Televisa, pero el esquema vertical de esa empresa coincide con tu ideal de disciplina.

Ja, qué buena observación. Ahí ves también cómo funciona la mano dura. Yo les haría unas correcciones, dejaría que los creadores creen y no les marcaría una sola pauta, además sería más liberal.

-¿Cuál fue la actriz que más te ha gustado y nunca te hizo caso?

En ese aspecto soy muy profesional. Aunque me gustaban todas, traté de no meterme con ninguna. Casi todas son medio locas, y yo soy perfeccionista. Si te involucras, el trabajo de ambos cambia.

-¿Quién podría ser hoy el Andrés García de los 90?

No veo a nadie. Hoy las empresas se dedicaron a fabricar figuras.

-¿A ti no te fabricaron?

Antes la figura se hacía sola. Ahora los mandan a escuelas donde les enseñan cómo vestir, qué decir, cómo cantar. Hoy necesitas cinco galancitos para que te den un Pedro Infante.

-Veo una contradicción en ti. Por momentos te dices liberal pero también demuestras ser muy tradicional. ¿Qué ocurriría si uno de tus hijos te dice que es homosexual?

Yo ya tengo un hijo homosexual.

-Y ante eso, ¿te resignas? ¿lo comprendes?

Es tu hijo, lo quieres, y bueno, te resignas. Es difícil entenderte con él pues no tienes nada en común, pero no puedes negar a tu hijo.

-¿Qué ironía no? Al prototipo de hombre macho le toca tener un hijo homosexual y sufrir cáncer de próstata. Como que el destino se ha encargado de lanzarte dardos donde más te duelan.

Designios de Dios o culpa de uno.