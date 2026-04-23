Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Andrés Roca Rey sufre una aparatosa cornada en el muslo durante presentación en La Maestranza. (Foto: EFE)
Andrés Roca Rey sufre una aparatosa cornada en el muslo durante presentación en La Maestranza. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El diestro peruano Andrés Roca Rey ha sufrido una cornada en la cara interna del muslo derecho al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebra este miércoles en la plaza de la Maestranza de Sevilla (sur de España), decimotercer festejo de la Feria de Abril.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.