Andrés Wiese permanece hospitalizado tras ser operado por apendicitis y diverticulitis. (Foto: Composición)
Andrés Wiese permanece hospitalizado tras ser operado por apendicitis y diverticulitis. (Foto: Composición)
Redacción EC
Redacción EC

El reconocido actor peruano fue sometido a una operación de emergencia este martes en una clínica de Lima, luego de ser diagnosticado con apendicitis aguda y diverticulitis. El recordado Nicolás de las Casas de compartió detalles de su estado de salud a través de su cuenta de Instagram, donde también publicó imágenes desde su habitación.

LEE: “El cáncer volvió, pero la prevención marcó la diferencia”: Natalia Salas y su lección de vida

Desde la clínica, el artista publicó una ecografía que despertó curiosidad entre sus seguidores, pero rápidamente aclaró la situación con humor.

“No estoy embarazado, amigos. Es apendicitis aguda y diverticulitis. Hoy nos quedamos hospitalizados y nos tienen que operar, escribió Wiese en sus historias.

Andrés Wiese fue operado de emergencia por apendicitis aguda. (Foto: Redes sociales)
Andrés Wiese fue operado de emergencia por apendicitis aguda. (Foto: Redes sociales)

Poco después, el actor compartió una fotografía antes de ingresar al quirófano.

“Ya me van a operar. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Todo va a salir bien, expresó en la publicación, que se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus colegas y seguidores.

Andrés Wiese contó a sus seguidores que fue diagnosticado con apendicitis aguda y diverticulitis. (Foto: Redes sociales)
Andrés Wiese contó a sus seguidores que fue diagnosticado con apendicitis aguda y diverticulitis. (Foto: Redes sociales)

En la mañana del miércoles 5 de noviembre, Andrés reapareció en redes para tranquilizar a su público y detallar el resultado del procedimiento.

“Salimos de la operación como a las 4 de la mañana. Aparentemente, todo salió bien. Acaba de venir el cirujano a verme. Estoy con un poco de dolor abdominal”, explicó.

El intérprete señaló que deberá permanecer tres días internado sin ingerir alimentos sólidos y someterse a nuevas pruebas médicas para descartar complicaciones.

MÁS: Lita Pezo celebra una década cantando, pero el camino no fue fácil, más de una vez pensó en declinar

Antes de finalizar su mensaje, Andrés Wiese aprovechó para enviar un consejo a sus seguidores sobre la importancia de priorizar la salud.

Hay que cuidarse, cuídense mucho y muchas gracias por escribirme. Amigos y familia, gracias”, concluyó.

El actor continúa bajo observación médica, pero mantiene el buen ánimo y se mostró confiado en su pronta recuperación.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC