El reconocido actor peruano Andrés Wiese fue sometido a una operación de emergencia este martes en una clínica de Lima, luego de ser diagnosticado con apendicitis aguda y diverticulitis. El recordado Nicolás de las Casas de ‘Al Fondo Hay Sitio’ compartió detalles de su estado de salud a través de su cuenta de Instagram, donde también publicó imágenes desde su habitación.
Desde la clínica, el artista publicó una ecografía que despertó curiosidad entre sus seguidores, pero rápidamente aclaró la situación con humor.
“No estoy embarazado, amigos. Es apendicitis aguda y diverticulitis. Hoy nos quedamos hospitalizados y nos tienen que operar”, escribió Wiese en sus historias.
Poco después, el actor compartió una fotografía antes de ingresar al quirófano.
“Ya me van a operar. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Todo va a salir bien”, expresó en la publicación, que se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus colegas y seguidores.
En la mañana del miércoles 5 de noviembre, Andrés reapareció en redes para tranquilizar a su público y detallar el resultado del procedimiento.
“Salimos de la operación como a las 4 de la mañana. Aparentemente, todo salió bien. Acaba de venir el cirujano a verme. Estoy con un poco de dolor abdominal”, explicó.
El intérprete señaló que deberá permanecer tres días internado sin ingerir alimentos sólidos y someterse a nuevas pruebas médicas para descartar complicaciones.
Antes de finalizar su mensaje, Andrés Wiese aprovechó para enviar un consejo a sus seguidores sobre la importancia de priorizar la salud.
“Hay que cuidarse, cuídense mucho y muchas gracias por escribirme. Amigos y familia, gracias”, concluyó.
El actor continúa bajo observación médica, pero mantiene el buen ánimo y se mostró confiado en su pronta recuperación.
