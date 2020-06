Las recientes acusaciones de la actriz Mayra Couto a su colega Andrés Wiese de presuntas conductas inapropiadas cuando ambos trabajaban en la serie de televisión “Al fondo hay sitio” (2009-2016); ha vuelto a traer al frente el tema del acoso y hostigamiento sexual en el trabajo, uno de los más persistentes problemas que tienen nuestro país.

TÉRMINOS BÁSICOS

Se considera acoso sexual a cualquier cualquier conducta en la que una persona intenta, sin el consentimiento de su víctima, llevar a cabo actos de connotación sexual.

Lo pernicioso de este mal se muestra en las cifras publicadas por Datum Internacional en el Día de la Mujer 2018: el 41% de peruanas encuestadas afirmaron que fueron víctimas de acoso sexual, la segunda cifra más alta en la región, sólo después de México (46%). Mientras tanto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) reveló que en el 2019 recibió un total de 96 denuncias por hostigamiento sexual. Solo para febrero de este año, la cifra ascendía a las 17 denuncias.

Cabe señalar que si bien acoso y hostigamiento sexual son utilizados coloquialmente como términos intercambiables, hay una diferencia en lo que respecta a la ley. Ambos son conductas de naturaleza sexual desarrolladas de manera no deseada hacia la víctima, pero el hostigamiento sexual también incluye comportamientos sexistas y se caracteriza por darse en espacios institucionales (centros de estudio y de trabajo). Mientras tanto, el acoso sexual es un delito regulado por el Código Penal y puede ocurrir en todos los ámbitos. Además, puede ser penalizado con la pena privativa de libertad de entre 3 a 8 años, dependiendo la gravedad del delito.

Las consecuencias del acoso u hostigamiento sexual en el trabajo son múltiples y perniciosas. En la víctima, puede causar estrés y ansiedad, así como otros efectos negativos físicos y psicológicos, que atentan contra su derecho humano al trabajo. A nivel social, el aceptar este tipo de comportamientos debilita la lucha por la igualdad y promueve la violencia sexual, mientras que en lo económico entorpece la productividad y el desarrollo de la sociedad.

Es por eso que en los últimos años el Estado ha puesto interés en combatir este mal social, primero al incluir en el código penal al delito de acoso sexual mediante el decreto legislativo N° 1410 en setiembre del 2018. Este fue complementado en julio del 2019 cuando se publicó el nuevo Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que entre otras cosas obliga a las instituciones educativas y laborales, sean privadas o públicas, a formar comités de intervención que deberá investigar casos de hostigamiento sexual.

Mayra Couto y Andrés Wiese interpretaron durante 8 años a una pareja en la serie "Al fondo hay sitio". La acusación de la actriz se dio vía redes sociales. Fotos: Instagram.

INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

Quizás por la naturaleza pública de sus integrantes, algunos de los casos más prominentes de hostigamiento o acoso sexual a nivel mundial han tenido lugar en la industria del entretenimiento. Tenemos el caso del magnate productor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado en 2017 de utilizar su autoridad como uno de los hombres más poderosos de Hollywood para abusar y acosar sexualmente de decenas de actrices, revitalizando el movimiento contra el acoso sexual #MeToo. O el del famoso comediante Louis C.K., quien en el apogeo de su fama, en 2017, fue acusado por cinco de sus colegas de avances sexuales inapropiados.

En la industria nacional, además del ahora sonado caso de Couto y Wiese, estuvieron también los criticados comentarios hechos por Nicola Porcella a su entonces compañera de elenco Karina Rivera en el primer episodio del ‘reality’ “Todo por amor”: “Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

El rubro del entretenimiento tiene algunas características que no se comparten con otras ocupaciones. Es una industria donde el atractivo físico es valorado tanto como el talento, donde las decisiones sobre quién consigue un trabajo siguen muchas veces un criterio artístico, el cual puede ser fácilmente pervertido. Adicionalmente, la labor implica muchas veces el contacto físico entre las profesionales, desdibujando la línea divisoria entre lo profesional y lo personal para algunos.

Harvey Weinstein: el productor, acosador y violador más poderoso de Estados Unidos. Está preso. (Photo by Johannes EISELE / AFP)

A pesar de estas claras diferencias, en la legislación no se ha previsto un tratamiento especial al sector artístico en general o el sector audiovisual en particular. Es así que “el hostigamiento sexual producido en una obra artística privada se sujeta a las reglas generales del hostigamiento sexual laboral en el sector privado (chantaje sexual cuando hay jerarquía entre víctima y victimario; y ambiente hostil entre pares)”, según nos indicó la Sunafil.

De diferente opinión es Brenda Álvarez, abogada especialista en violencia de género, quien sostiene que “por la naturaleza y la particularidad de estos trabajos, deberían construirse lineamientos o parámetros diferenciados que pongan énfasis en el relacionamiento interpersonal en el desempeño de estas funciones.”

En conversación con El Comercio, la abogada dijo que los problemas radican no en la legislación, que es adecuada, como en su implementación por parte de las empresas y centros educativos.

“El protocolo que existe es uno que ayuda a que se encuentren mecanismos de denuncia”, afirma Álvarez. “Sin embargo, no es suficiente. Porque para implementar la ley no solo necesitas un procedimiento, sino que también necesitas condiciones institucionales que estén predispuestas a la prevención, a la investigación y sanción, así como la protección de las personas afectadas por el hostigamiento sexual.”

EL MODELO DE NORTEAMÉRICA

Si el cambio tiene que ser desde dentro, podemos tomar como ejemplo la productora mexicana La Corriente del Golfo. Fundada por los actores Gael García Bernal y Diego Luna en 2018, esta casa productora implementó sus propios protocolos contra el hostigamiento sexual tras una ola de denuncias que escandalizó a la industria del cine mexicano a mediados del año de su fundación.

Es así que el Protocolo de Prevención y Atención al Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral de La Corriente del Golfo no sólo busca fomentar un ambiente de respeto y confianza en la productora, sino también establecer las herramientas para prevenir, reportar y sancionar los casos de hostigamiento sexual laboral. El firmarlo es un requisito para trabajar con la empresa, que tiene proyectos cinematográficos, televisivos y teatrales.

Los mexicanos Gael García y Diego Luna establecieron un protocolo para su productora que busca evitar el acoso y hostigamiento sexual. (AFP).

En países como Canadá, los esfuerzos para combatir el acoso sexual han llegado de los sindicatos de actores, como es el caso de la Alianza de Artistas de Cine, Televisión y Radio (ACTRA por sus siglas en inglés), además de luchar por proteger a sus miembros poniendo más protecciones contra el acoso sexual laboral, han realizado seminarios sobre este tema y habilitado una línea de ayuda para tratar este tipo de incidentes.

Mientras tanto en los Estados Unidos surgieron movimientos como Time’s Up, fundado por diversas celebridades de Hollywood luego del caso Weinstein, la cual provee recursos legales para las víctimas del acoso sexual laboral. Adicionalmente provee guías para identificar señales de acoso en diversas instancias como las audiciones y las escenas que contienen desnudez.

Estas protecciones definitivamente no han eliminado el acoso sexual en la industria del entretenimiento - recientemente Disney se ha visto envuelto en un nuevo caso relacionado al show “Criminal Minds”, aunque con incidentes que datan del 2018- pero han sido un paso adelante para romper el silencio que antes se guardaba en el rubro.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens se pronuncia sobre el caso Andrés Wiese

Rebeca Escribens se pronuncia sobre el caso Andrés Wiese