El actor Andrés Wiese vuelve a apostar por su faceta de viajero y amante de la naturaleza. (Foto: Difusión)
El actor Andrés Wiese vuelve a apostar por su faceta de viajero y amante de la naturaleza. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El actor Andrés Wiese vuelve a apostar por su faceta de viajero y amante de la naturaleza al convertirse en el protagonista de una nueva campaña grabada en Cusco, donde recorrió rutas de aventura y algunos de los paisajes más emblemáticos de la región junto a la creadora de contenido Ximena Cano.

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