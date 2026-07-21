El actor Andrés Wiese vuelve a apostar por su faceta de viajero y amante de la naturaleza al convertirse en el protagonista de una nueva campaña grabada en Cusco, donde recorrió rutas de aventura y algunos de los paisajes más emblemáticos de la región junto a la creadora de contenido Ximena Cano.

Actriz Ximena Cano. (Foto: Difusión)

La producción, desarrollada por Skechers Perú, tiene como escenario principal diversos atractivos turísticos de Cusco, además de incluir locaciones en Ica y Tarapoto. La iniciativa busca promover el turismo interno y motivar a los viajeros a descubrir nuevos destinos del país a través de experiencias al aire libre.

Durante varios días de grabación, Wiese caminó por senderos, calles empedradas y zonas de altura.

“Viajar siempre ha sido una de mis mayores pasiones. Cada destino representa una nueva historia, nuevos paisajes y la oportunidad de desconectarme de la rutina para reconectar con la naturaleza”, comentó el actor.

Wiese señaló que la experiencia fue mucho más que una producción audiovisual. “No se trató solo de grabar una campaña; recorrimos distintos escenarios, caminamos durante largas jornadas y disfrutamos de lugares espectaculares.

La campaña también incorpora la participación de Ximena Cano, quien aporta una mirada enfocada en el contenido digital y las experiencias de viaje, reforzando el interés por el turismo de naturaleza y las escapadas dentro del país.

Con esta producción, el actor reafirma su vínculo con los viajes y la exploración de destinos peruanos, llevando a la pantalla una invitación para que más personas descubran la diversidad de paisajes que ofrece el país a través de experiencias de aventura.