La salida de Dávila representa la segunda baja en el elenco femenino de La Bella Luz en las últimas semanas, luego de la partida de la cantante Naldy Saldaña. | Foto: Captura de Instagram (anelydavila_oficial)
La salida de Dávila representa la segunda baja en el elenco femenino de La Bella Luz en las últimas semanas, luego de la partida de la cantante Naldy Saldaña. | Foto: Captura de Instagram (anelydavila_oficial)
Por Redacción EC

La cantante Anely Dávila anunció su renuncia definitiva a la agrupación de cumbia ‘La Bella Luz’ por motivos personales, según confirmó en sus redes sociales tras haber tomado semanas atrás una pausa temporal por salud.

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