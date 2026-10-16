La cantante Anely Dávila anunció su renuncia definitiva a la agrupación de cumbia ‘La Bella Luz’ por motivos personales, según confirmó en sus redes sociales tras haber tomado semanas atrás una pausa temporal por salud.

La joven de 19 años, célebre por interpretar el ‘Mix quiero ser feliz’, se despidió de la orquesta mediante un comunicado, donde agradeció a los dueños del grupo, Óscar Custodio y Pilar Torres, a sus compañeros y a los fanáticos por el apoyo recibido.

En ese sentido, la cantante explicó que su salida responde al deseo de cerrar una etapa y centrarse en sus futuras metas profesionales.

“Después de pensarlo mucho, he tomado la decisión de dar un paso al costado por motivos personales. No ha sido una decisión sencilla, pero siento que es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas”, expresó la cantante.

En su mensaje, la intérprete aclaró que se aleja del grupo en buenos términos y sin conflictos con los integrantes ni con la administración.

LEE TAMBIÉN: Naldy Saldaña y exdirector de La Bella Luz se reencontraron en la Depincri tras denuncia

“A mis compañeros y a todo el equipo de trabajo, gracias por las experiencias, las risas y los recuerdos que me llevo. Y, sobre todo, gracias a ese público tan bonito que me acompañó, me brindó su cariño y me hizo sentir especial en cada presentación”, añadió.

Con la partida de Dávila, el grupo suma dos bajas femeninas en pocas semanas. Semanas atrás, Naldy Saldaña también dejó la orquesta tras presentar una denuncia por tocamientos indebidos y acoso sexual contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta.

VIDEO RECOMENDADO: