Aclaró los rumores. Tras confirmar su relación con el mexicano Christian Nodal, la cantante Angela Aguilar, de 20 años, negó las especulaciones de un posible matrimonio y embarazo con el artista.

Mediante una entrevista con la revista Quién, la intérprete mexicana fue contundente al negar que se haya casado en secreto con Nodal, así como un posterior embarazo.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, comentó.

Tras ello complementó: “Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa”.

CONOCE MÁS: Christian Nodal y Ángela Aguilar se dan su primer beso público durante concierto

Angela Aguilar pide no ser juzgada por su romance con Christian Nodal





La relación que tiene Angela Aguilar y Christian Nodal fue polémica tras su repentina oficialización, hecha semanas después de que Nodal haya terminado su vínculo con la argentina Cazzu, con quien tiene una hija recién nacida.

Ante las polémicas de su romance, la intérprete respondió: “La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice”.

Luego añadió: “Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, deslindando de los insultos y calificativos que recibió en las últimas semanas.

En ese sentido, tras oficializar su relación con Christian Nodal, la cantante pidió también no se juzgada y aclaró que no se metió en el noviazgo de Nodal con Cazzu.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, finalizó.