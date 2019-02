Angélica Rivera: ex pareja de la actriz opina sobre el supuesto contrato con Peña Nieto

José Alberto 'El Guero' Castro, productor mexicano y ex pareja de Angélica Rivera, opinó sobre el supuesto contrato entre la ex actriz de telenovelas y Enrique Peña Nieto, el cuál le habría ayudaro al político a llegar a la presidencia.

"No creo, no lo sé, no creo. Yo lo que quiero es el bienestar de mis hijas, mal haría hablar algo que no sé y no es materia de mi vida personal", le respondió 'El Güero' Castro a Adela Micha, en entrevista al programa La Saga, cuyo video está disponible en YouTube.

Lo del supuesto contrato surge a raíz de las investigaciones que publicó en 2018 la periodista Sanjuana Martínez, al indicar que Rivera fue elegida por Peña Nieto de un "catálogo de actrices de Televisa".

Castro habló también de su rompimiento con Rivera, con quien tuvo una relación de 18 años y con quien tiene tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina.

"Cuando terminé me dolió, sí. Es la mamá de mis hijas y fue una pareja que quise mucho", dijo.

El también hermano de Verónica Castro también se refirió a Enrique Peña Nieto y lo calificó de buena persona.

"Siempre le agradeceré que les dio su lugar a mis hijas que a sus hijos, porque lo más importante para mí era el bienestar de mis hijas. Conmigo fue una buena persona".