Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz bailan y se besan públicamente por primera vez 

Un video de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz bailando al ritmo de "17 años", del grupo musical mexicano "Los Ángeles Azules" viene circulando en Internet. En este, el ex mandatario de México y ex esposo de la actriz Angélica Rivera ya no oculta su amor por la modelo de 31 años y se muestra muy cariñoso con ella, al punto de jalonearla en medio de la pista de baile para darle un beso.

En el mencionado clip, Peña Nieto baila durante los primeros minutos con una amiga, de quien se desconoce su identidad, mientras Tania los ve desde una mesa y los graba con su celular.

►Tania Ruiz Eichelmann envía comprometedor mensaje a Peña Nieto

►Enrique Peña Nieto anuncia divorcio de Angélica Rivera y le envía este mensaje

Minutos después, la amiga de Enrique Peña Nieto toma asiento y cede su lugar a Tania Ruiz quien, sin terminar de pararse en la pista de baile, es recibida y sorprendida por el ex presidente mexicano con un apasionado beso.

Mirrey Lord Peña, Dios de la cumbia, maestro de Sergio el bailador y Juana la cubana, amante del amor, Kike Peña Nieto todas mías, cenzontle de 400 voces, ex Tlatoani de la ahora derrocada Tenochtitlan. 💞 pic.twitter.com/EdQ13BULlW — Long Feng (@juantorralba76) 20 de junio de 2019

Se desconoce el nombre del evento al que asistieron Peña Nieto y Tania Ruiz. Sin embargo, cabe destacar que esta no es la primera vez que la pareja se muestra oficialmente junta. Lo hizo antes en la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala.

Hace tan solo en mayo pasado, Peña Nieto informó a través de su cuenta de Intagram que su divorcio con Angélica Rivera era un hecho.

Dos meses antes, la actriz de telenovelas hacía lo propio, confirmando su separación de Peña Nieto y asegurando que se centraría en su carrera profesional.