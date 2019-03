Instagram: Angélica Rivera sonríe en foto y desata todo tipo de comentarios en la red

Una foto de Angélica Rivera, compartida por su hija Sofía Castro a través de su cuenta de Instagram, donde se la muestra sonriente y según la leyenda, fuerte ante la adversidad, viene llamando la atención en redes sociales y es que según algunos medios mexicanos, el comentado regreso de la actriz a las telenovelas no se llevaría a cabo debido a la mala imagen que actualmente tiene esta en México.

"Me acuerdo cuando le tomé esta foto a mi mamá, por estar jugando logre tomar un bonito momento de ella... ella así como la ves con esa sonrisa, es la mujer más fuerte y hermosa que conozco... no se deja vencer por nada y yo le agradezco a la vida por ELLA... por qué sin ELLA... muchas personas incluyéndome no seríamos nada", se lee en el mencionado post de Sofía Castro.

La fotografía de Rivera, además, llega horas después de que su ex pareja, Enrique Peña Nieto fuera captado por segunda vez con la modelo Tania Ruiz, con quien se especula mantiene un romance.

REGRESO A LA TV INCIERTO

Hace unos días, Angélica Rivera confirmaba ante cámaras, aunque sin dar mayores detalles, que su regreso a la telenovelas sería más pronto de lo esperado. Sin embargo, en la últimas horas, algunos medios mexicanos como TVNotas, han revelado que Televisa, la ex casa televisora de la actriz le habría cerrado la puertas pues dada su mala imagen ante los mexicanos, "este no era el momento indicado para su regreso".