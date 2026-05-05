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Jolie compró la residencia en 2017, tras divorciarse de Brad Pitt, por 24,5 millones de dólares, de acuerdo con el Wall Street Journal. | Foto: EFE
Jolie compró la residencia en 2017, tras divorciarse de Brad Pitt, por 24,5 millones de dólares, de acuerdo con el Wall Street Journal. | Foto: EFE
Por Agencia EFE

La actriz Angelina Jolie puso a la venta su residencia en Los Ángeles, California, por 29,85 millones de dólares.

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