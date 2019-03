Angie Jibaja se comunicó con el programa "Válgame Dios" luego de intentar quitarse la vida tras perder temporalmente la custodia de sus hijos y, aunque reconoció que no se encuentra bien emocionalmente, dijo sentir que podía hacerse cargo de los menores.

La actriz de "Mañana te cuento" afirmó que ya había pasado por un proceso de rehabilitación cuando el Ministerio de la Mujer determinó que los pequeños estarían mejor custodiados por la hermana de Jibaja. La decisión se dio después de que en "El valor de la verdad" confesara que había recaído en el consumo de cocaína en los últimos dos meses y que había intentado suicidarse.

"Yo estaba bien, yo hice las cosas bien. El día que me interné fue por mi propia voluntad. Pasaron dos meses, y yo estaba súper bien entonces, ¿por qué me quitan las custodia de mis hijos?", manifestó inicialmente Angie Jibaja.

"Luego me puse un poco mal, me deprimí más de lo que estaba (…) Yo solamente necesito a mis hijos a mi lado (…) Yo no he estado haciendo escándalo acá y allá", dijo al cuestionar la decisión judicial que ha originado que sus hijos sean separados de su lado.

"Lo que yo quiero aclarar es que yo nunca había querido suicidarme, hasta que me hicieron eso (quitarle la custodia) y me hicieron lo peor que me pudieron hacer (…) Y de pronto me vino un bajón, tuve un mal momento", continuó.

"Esta vez sí no quería existir más porque yo estaba haciendo las cosas bien. Yo me siento extraña sin mis hijos, ellos han estado conmigo toda la vida (...) Ellos no se sienten bien (con su hermana)", dijo Angie Jibaja.

Rodrigo González y Gigi Mitre, conductora de "Válgame Dios", le pidieron a la modelo reflexionar sobre su situación y lo que era mejor para los menores. Ella insistió en su postura de poder estar con sus hijos y consideró que su sanción había sido exagerada por tratarse de un personaje mediático.