El 8 de marzo de conmemoró el Día Internacional de la Mujer y distintas personalidades de la industria del entretenimiento recurrieron a las redes sociales para referirse a esta importante fecha. El cantante Arcángel fue uno de los reggaetoneros en utilizar su cuenta de Instagram para saludar a las mujeres en su día y por sus desafortunadas palabras, el músico fue calificado de machista.

“Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el cul* en redes sociales por likes”, escribió el cantante de reggaetón a través de un historial de Instagram.

Ante el mensaje público de Arcángel, la cantante Anitta decidió responder a su colega con una reflexión en Instagram y que resultó muy aplaudida por sus miles de seguidores.

“Esta soy yo, mostrando mi cul* en mi Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer.... puedes tú utilizar cul* de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener vistas, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios cul* en sus redes sociales. ¿No merecen respeto?”, dijo la cantante brasileña en su perfil de Instagram.

“Estoy confundida. Poniendo el significado de dama y de caballero en Google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas, pero no tienen nada de caballero. Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin cul* a fuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya. Paz, amor y coherencia”, añadió.

Al convertirse en blanco de duras críticas por parte de sus seguidores y de sus colegas, el cantante Arcángel se vio en la necesidad de realizar un video en Instagram para disculparse por sus desafortunadas palabras sobre la mujer, pero su mea culpa no convenció a los cibernautas, quienes volvieron a calificar al músico de machista.

“Una pequeña explicación aquí, yo ya he aprendido muchas cosas. Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres... me estaba refiriendo a la mujer decente, seria, trabajadora, que haya sentido que yo le falté el respeto con mi comentario”, dijo el reggaetonero a través de historiales de Instagram.

“Este hombre pide disculpas a las mujeres finas, trabajadoras serias y responsables que hayan sentido que yo les falté el respeto con este comentario, discúlpenme... me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto. Todas son mujeres y todas merecen un respeto”, agregó.

Arcángel entre más habla más la caga, quítenle el teléfono por favor.

Arcángel también tuvo palabras para su colega Anitta, pero según cibernautas, el músico siguió hundiéndose más.

“Hay mujeres que, lamentablemente, usan sus redes sociales para prostituirse y, a veces, exigen cierto de respeto de los hombres y por más mujer que usted se hace, usted no se comporta como una, tú no lo mereces. Pero repito: si alguna mujer seria, respetable se sintió identificada, discúlpenme. Yo no me refería a eso. Me encantan las nalgas de las mujeres. Yo doy like con cojones”, expresó.

“Otra cosa, Anitta, yo te amo, yo te adoro mami, no hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo le doy mil likes. Si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca a esas nalgas tan lindas, Dios las bendiga, Dios bendiga todas las nalgas”, dijo.

