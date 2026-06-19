La actriz Anne Hathaway confirmó que está embarazada de su tercer bebé junto a su esposo, Adam Shulman. La recordada ‘princesa de Genovia’, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su felicidad por la próxima llegada de un nuevo integrante a su familia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de 43 años y protagonista de exitosas películas como “El diablo viste a la moda”, “El diario de la princesa” e “Interestelar”, publicó un video corto donde muestra su pancita de embarazada y manifiesta su felicidad por esta nueva etapa.

La publicación estuvo acompañada de un corto y valioso mensaje: “Baby, I’m yours” (’Bebé, soy tuya’ en español). Además, a los pocos minutos del anuncio, el post recibió comentarios de felicitaciones de sus seguidores que celebraron la noticia.

La llegada de este tercer bebé coincide con un momento destacado en la carrera de la actriz. Durante los últimos meses, Hathaway ha estado vinculada a importantes producciones cinematográficas, como el último que tuvo gran aceptación del público: “El diablo viste a la moda 2”. Próximamente, llegarán a salas los filmes “La Odisea”, “The End of Oak Street” y “Verity”.

A lo largo de su vida, la actriz ha compartido abiertamente los desafíos que enfrentó en su camino hacia la maternidad. En 2024, reveló que sufrió un aborto espontáneo en 2015 y que también atravesó problemas de fertilidad antes del nacimiento de su primer hijo en 2016.

En 2019, al anunciar que esperaba a su segundo hijo, la actriz compartió un mensaje alentador: “Para todas las personas que están pasando por infertilidad y el infierno al tratar de concebir, por favor sepan que nunca fue un camino fácil en ninguno de mis embarazos. Les envío mucho amor”.

Anne Hathaway y su esposo Adam Shulman. (Foto: Agencias)

Como se recuerda, la actriz se casó en el 2012 con el actor Adam Shulman, con quién tiene dos hijos. La pareja de actores ha mantenido gran parte de su vida familia alejada de la exposición mediática, pero de vez en cuando comparten noticias felices de su familia en redes sociales.