Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Anne Hathaway anunció que está en la dulce espera de su tercer bebé. (Foto: Instagram / @annehathaway)
Anne Hathaway anunció que está en la dulce espera de su tercer bebé. (Foto: Instagram / @annehathaway)
Por Redacción EC

La actriz Anne Hathaway confirmó que está embarazada de su tercer bebé junto a su esposo, Adam Shulman. La recordada ‘princesa de Genovia’, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su felicidad por la próxima llegada de un nuevo integrante a su familia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.