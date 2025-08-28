Las grabaciones de la segunda parte de “El diablo viste a la moda” continúan en marcha y los clips que muestran a Anne Hathaway en su papel de ‘Andy Sachs’ han destacado en redes sociales; sin embargo, un video ha llamado la atención de muchos fans al mostrar como la actriz sufrió un accidente en pleno rodaje.

A través de las redes sociales se ha viralizado un video que muestra a la actriz, lista para grabar una nueva escena, luciendo una falda negra, unos tirantes y una blusa mesh de cuadros. El outfit estuvo acompañado de unos tacones altos.

Lo anecdótico es que, cuando Anne Hathaway intentó bajar unas cortas escaleras, perdió el equilibro al no pisar bien y terminó en el suelo. Este accidente provocó que uno de sus zapatos se rompiera.

Anne Hathaway sufrió dura caída durante el rodaje de “El diablo viste a la moda 2”. (Foto: Captura de video)

Inmediatamente, el equipo de producción de “El diablo viste a la moda 2” llegó a ayudar a la actriz; sin embargo, ella pudo levantarse por su cuenta, alzó sus brazos y sonrió ante la presencia de cámaras y celulares que registraron el incidente.

En redes sociales muchos manifestaron su preocupación por la actriz; sin embargo, otro grupo de fans resaltó que Hathaway se levantó como una diva de su caída, dando un ejemplo de clase.

Cabe resaltar que la secuela de “El diablo viste a la moda” llegará a la gran pantalla en mayo de 2026, según confirmó Disney a la revista Variety. Es decir, la segunda parte estrenará 20 años después del debut de la entrega original.