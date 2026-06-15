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La actriz estadounidense formó parte de las cuatro temporadas de la comedia de NBC entre los años 1986 y 1990. (Foto: NBC)
La actriz estadounidense formó parte de las cuatro temporadas de la comedia de NBC entre los años 1986 y 1990. (Foto: NBC)
Por Agencia EFE

La actriz Anne Schedeen, conocida por interpretar a la matriarca Kate Tanner en la popular serie cómica de finales de los ochenta “Alf”, ha fallecido a los 77 años, anunció su familia en Facebook.

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