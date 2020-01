Redoblar esfuerzos y buscar alternativas es la recomendación que Yanza Tormenta, “La médium mexicana de las estrellas”, recomienda para salir adelante en este 2020 que recién comenzó.

"El 2019 fue un año en el cual nos enfrentamos a todo, la numerología nos marcaba que todo era comenzar y así ha sido, hemos visto situaciones muy complicadas, pareciera que no se avanzara, entonces lo que debemos tener claro es que este nuevo año viene marcado con el número 4, que nos habla de que tenemos que luchar todavía más, es decir, no se pueden quedar con un solo trabajo, hay que abrir brechas. Vamos a estrar vulnerables a conflictos con cualquier persona, hasta que Marte deje de tener potencia, que será hasta agosto”, dijo Yanza.

También comentó que a partir de marzo se comenzará a sentir mucho más el cambio climático, con las temperaturas altas que se presentarán, además de inundaciones. Si bien no habrá temblores fuertes, sí habrá un volcán (que no es el Popocatépetl) que sorprenderá con su actividad.

Thalía

Tendrá situaciones de transformación, cosas muy productivas para ella, porque viene con nuevo disco con el que nos pondrá a rumbear y con una línea de ropa, los colores que estará usando mucho son el morado y el rosa. Tiene marcado mucho éxito a partir de los primeros cuatro meses del año. Sigue con Tommy Mottola, sí tendrán problemas como todas las parejas, pero definitivamente no se separa.

Luis Miguel

Regresa a la música con todo en este 2020; después de mayo va a traer grandes sorpresas, incursiona en un nuevo género y hará un dueto con alguien importante en la música de mariachi, además inicia un tour. No se le ve quieto con una persona sentimentalmente, estará de un lado a otro como hasta el momento lo ha hecho. Él ha sido atacado con aspectos de brujería, lo han querido tumbar y eso lo ha hecho caer en depresión.

Verónica Castro

En este momento está desilusionada de muchas personas, se encuentra como en un sentimiento de culpa. Los chismes seguirán sobre su desencuentro con Yolanda Andrade, ahí hay mucha tela de dónde cortar. Dará una sorpresa antes de que finalice el año 2020, viene con un proyecto nuevo, por lo que no se va del medio del espectáculo. En salud puede tener un poco de complicaciones en los pies y con la espalda.

Frida y Alejandra Guzmán

Ellas van a tener un reencuentro muy pronto donde limarán sus asperezas, pero hay que esperar unos meses para que su situación entre en armonía y luz; ambas han atravesado por momentos de mucha tristeza, este tiempo fue lo mejor para que ellas tomen conciencia y se den cuenta que lo que han hecho no está bien. Este año Alejandra Guzmán se someterá pronto a una nueva cirugía, pero será la última. La vamos a ver renovada, no hay para ella enfermedad o algo trágico marcado, al contrario, dará un cambio espectacular. El 2020 viene fuerte para ella.

Jennifer López

Le vienen cosas espectaculares. Las propuestas van a estar muy bien en cuestiones de trabajo, además sacará una nueva línea de ropa y de labiales, hará cosas espectaculares en todo lo que tiene que ver con la moda y lo fashion. En el amor estará a mil y es muy seguro que contraiga matrimonio con Alex Rodríguez, porque está muy bien aspectada en el amor.

Eugenio Derbez

Va a entrar en un periodo donde él querrá tener más nietos, buscará más la parte paternal y tendrá situaciones que lo harán muy feliz. Pronto lo vamos a ver en la pantalla grande con una película muy fuerte para su carrera, además lo veo trabajando en otro país, como por ejemplo Australia, esto será como a principios de junio.

Carlos Rivera

El 2020 será un año que tiene que comenzar con toda su fuerza, porque los proyectos que ha traído con anterioridad no han sido como muy objetivos, hay altas y bajas en lo que viene. Tiene que cuidarse mucho de enemigos que pueden afectar su trabajo, incluso podría perder proyectos; es muy probable que pueda sufrir muchos robos.

OV7

Para tranquilidad de sus seguidores, los integrantes sí se reunirán en 2020 para hacer gira, pero en esta ocasión no estarán todos los del grupo, porque no todos los cantantes originales formarán parte del proyecto, así que se agrega gente nueva. Esto será un nuevo comienzo para ellos, que puede ser muy positivo, aunque no se dará en los primeros meses de este año.

José Joel, Marisol y Sarita

El mayor se dará cuenta que todo lo que va a calmar la mala situación que viven es el amor, esto es lo que va a menguar todo el odio que hay entre ellos; eso sí, las cosas no se tranquilizarán pronto, pero tiene que hacer conciencia sobre esto. Si esto no sucede, los conflictos personales y económicos, dígase herencia y regalías sobre el legado de José José, no terminarán y no llegarán a algún acuerdo con su media hermana Sarita.

Yanza Tormenta

La "médium de las estrellas” es oriunda del Estado de México, se define como médium o clarividente, dotada de facultades paranormales o de percepción extrasensorial, y actúa como mediadora de fenómenos parasicológicos y de comunicación con los espíritus.

Fuente: GDA/El Universal de México/ El Comercio Perú