Famosos de diferentes partes del mundo emplearon sus redes sociales para compartir mensajes inspiradores en torno al 2019, un año que para muchos ha sido enriquecedor y fructífero.

A continuación compartimos publicaciones de figuras como la cantante surcoreana Blackpink, la actriz argentina Luisana Lopilato, la cantante iLe, la mexicana Biby Gaytán, entre otros:

ROSÉ

La vocalista de la agrupación surcoreana Blackpink, reflexionó sobre el buen año que representó para ella el 2019 y agradeció a sus seguidores por el constante apoyo que le brindaron.

“No puedo creer que estemos iniciando otro año. El tiempo vuela cuando te diviertes, pero debo haber tenido una explosión. Gracias por hacer que el 2019 sea especial para nosotros. Los amo a todos tremendamente. Nos vemos el 2020 mis amores”, escribió Roseanne Park en Instagram.

La actriz argentina Luisana Lopilato empleó sus redes sociales para enviar un cálido mensaje a sus seguidores por la llegada del 2020.

“En este nuevo año mis deseos son que valoren verdaderamente lo importante en sus vidas como la salud, la familia y el amor, porque todo lo demás no importa sin estos tesoros. Les deseo que puedan superar lo que les duele y que todas sus oraciones tengan respuestas. Luchen por lo que sueñan y que todo lo que llegue sea todavía mejor. Les deseo que encuentren los caminos para ser felices principalmente con ustedes mismos y que Dios los llene de paz y de bendiciones”, escribió la protagonista de la exitosa serie “Rebelde Way”.

La cantante Ileana Mercedes Cabra Joglar​,​ más conocida como iLe compartió una tarjeta postal de Año nuevo. “Pásenla lindo y vamo allá”, se lee.

Miley Cyrus inició de la mejor manera las celebraciones para recibir el 2020.

Biby Gaytán aprovechó la pronta llegada del 2020 para dedicarle un romántico mensaje a su esposo Eduardo Capetillo. “Te amo más que ayer y menos que mañana. Por siempre juntos”.

El cantante puertorriqueño Ozuna agradeció a Dios y a su equipo de trabajo por el buen año que tuvo. “Adiós 2019, me enseñaste mucho, me lastimaste mucho, pero me hiciste más fuerte. Gracias a Dios todo poderoso por ser mi padre, mi único amigo y mi guerrero. Te amo, Dios”, se lee en Instagram.

La artista mexicana Gloria Trevi compartió este mensaje por la llegada del 2020.

El actor estadounidense Bob Sager, recordado por su papel de Danny Tanner en la serie “Full House” recargó en el mar sus energías para la llegada del 2020. “Pasando un momento encantador con mi encantadora esposa, Kelly. Recarga para el 2020, trabajo por delante”, escribió en Instagram.