“Antes me pedían autógrafos, ahora me piden que cante”: André Silva y cómo interpretar a León de la cumbia le cambió la vida

Antes de que León de la cumbia irrumpiera en su vida, los seguidores de André Silva le pedían fotos, autógrafos o un saludo fugaz. Hoy le piden que cante. Su personaje trascendió la pantalla, cobró vida y verdad, y ahora renace. Con el estreno de la cuarta temporada de “Luz de Luna”, el actor vuelve a poner el corazón en una historia que ha marcado su carrera.

“Estoy muy contento de que la gente haya recibido esta cuarta temporada con ilusión y expectativa. Los regresos siempre son emotivos, nostálgicos, y eso es lo que sentimos en este primer capítulo”, confiesa.

Para Silva, el verdadero reto no está en repetir fórmulas, sino en descubrir nuevas capas de un León que, en cada escena, le exige más verdad y humanidad.

“La conexión que tenemos es tan fuerte que volver a interpretarlo es reencontrarme con una parte de mi vida, se siente como volver a casa, pero con nuevas emociones, conflictos y verdades. Cada experiencia lo vuelve más humano y, al mismo tiempo, más cercano a la gente. Es un artista que enfrenta la vida con momentos de tristeza y también de felicidad”, señala.

Un pasado que vuelve

En esta nueva temporada de la telenovela de Del Barrio Producciones, la vida de León se enfrenta a sus sombras. Viejas heridas ocultas salen a la luz y, junto a ellas, pasajes de su infancia y secretos nunca antes revelados que marcarán un antes y un después en su historia.

“Salen a la luz acontecimientos del pasado que remece no solo su vida, sino también la de quienes lo rodean”, explica el actor. Una de las grandes sorpresas es la aparición de Marisol Aguirre como la madre de Luna, un giro que, asegura, expande el universo de la telenovela y pone a los personajes en jaque.

En este viaje hacia atrás también destaca la participación de Sebastián Yaipén, hijo de Christian Yaipén, como el León niño. “Es un ángel, un niño talentoso que nos conmovió con su ternura y que tiene un futuro brillante en la música”, señala Silva con emoción.

La música como destino

Para dar vida a León, André se preparó en música junto a Isabel Íñigo y encontró en el teatro un entrenamiento inesperado. Su paso por “La ópera de los tres centavos” lo enfrentó a exigentes retos vocales que, sin saberlo, lo prepararían para volver a rugir en una nueva temporada.

Hoy, León de la cumbia regresa más fuerte que nunca, con un nuevo álbum cargado de nostalgia. Ya no es el soñador de los inicios, sino un artista más asentado, que escucha a su familia y enfrenta la vida desde la intimidad del hogar.

Apuesta renovada

La cuarta temporada de “Luz de Luna” llega con una apuesta técnica y artística de alto nivel. La producción incorporó grabaciones en 6K, cámaras y lentes de última generación, además de locaciones que devuelven la historia a sus raíces, como Ayacucho, donde el equipo compartió con el público que siente a León como suyo. “Le estamos metiendo todo el amor posible, no solo a nivel actoral, sino también técnico”, cuenta el actor.

Nuevos horizontes

El actor también celebra la expectativa por la película "Chavín de Huántar", cuyo tráiler ya rompió récords de vistas. Y aunque reconoce que está viviendo un momento luminoso, prefiere no llamarlo “el mejor”. “Estoy agradecido con la vida, los fans y el universo, pero no quiero cerrar las puertas. Que vengan más sorpresas bonitas”, afirma.

Desde aquel niño que actuaba en el teatro escolar hasta el hombre que hoy entra a los hogares como el León de la cumbia, André Silva ha recorrido un camino que nunca imaginó y que hoy abraza con gratitud y emoción.